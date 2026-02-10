台美關稅衝擊汽車業 洪申翰發聲！

財經中心／廖珪如報導

勞動洪申翰部長今(10)日下午出席經濟部與汽車業者座談表示，今天親自出席會議，最主要的目的，是要向業者傳達汽車業勞工及工會的心聲和期待。會議中，洪申翰向汽車業業者表達：「勞動部自去年起，已經跟基層勞工與工會持續、密切地聯繫，了解汽車業勞工與工會的期待。出席經濟部座談會最主要目的就是把勞方希望『穩定人事、安心工作』的心聲，讓產業的經營階層了解，在產業調適的過程，也應該把勞方的心聲充分考慮進去，讓勞資能夠一起合作，繼續為汽車業貢獻，因應未來的挑戰。」

共體時艱：業者正向回饋，強調勞資一條心應對挑戰

對此，汽車業者也給予正向的回饋。洪申翰重申：「在產業有挑戰的時候，勞資是一條心的」。而勞動部和經濟部也很願意，促成產業內勞資更多的對話和相互支持，政府也會在各種政策資源上，擴大協助勞資雙方。

跨部會協作：11 日邀請整車工會座談，研議穩定權益措施

11日下午兩點，勞動部也會邀請經濟部江文若次長和經濟部產發署共同出席「六大整車公司相關工會」座談會，和汽車業勞工朋友充分交換意見，廣泛討論各種可能的跨部會協助措施和資源，勞資政一起合作，提升汽車產業與勞工未來的競爭力，以及穩定勞工權益的期待。

