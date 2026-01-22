台美關稅被唬？蔡正元戳破232條款：沒意義

▲行政院副院長鄭麗君（左）、行政院長卓榮泰（右）日前召開記者會，說明台美關稅談判成果。（圖／記者葉政勳攝）

台美關稅談判在美東時間15日完成總結會議，台灣取得對等關稅15%，且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率，與半導體及衍生品關稅「232條款」最優惠待遇，並承諾推動對美投資，包括2500億美元企業自主投資、2500億美元政府信用保證。不過，前立委蔡正元質疑，相關說法非常奇怪，並點出「232條款」對台灣來說沒有意義。

蔡正元提到，行政院副院長鄭麗君稱，她爭取到「232最惠國待遇」，但這是很奇怪的說法，第一、「232條款」是指美國1962年《貿易擴張法》第232條，但232條完全沒有所謂的「最惠國待遇」的規定，不知道鄭麗君是不是被美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）騙了？

蔡正元續指，第二、「最惠國待遇」是出自WTO的《關稅暨貿易總協定》第一條的規定，跟美國的232條毫無關係；第三、232條是用國家安全為由，對鋼鋁產品和汽車加徵關稅，「據説」未來會對半導體加徵關稅；第四、「最惠國待遇」的意思是，美國若給台灣的半導體最低稅率，也要給其他WTO會員同樣的稅率。

接著，蔡正元談及，第五、「232最惠國待遇」不是正式用語，是兩種法律雜湊在一起的說法，至少可以做兩種解釋，首先，美國的232條課稅可以豁免台灣，其次，美國的232條課稅台灣可以打折，鄭麗君應該解釋清楚，是哪一種？第六、台灣的半導體有獨佔地位，根本不怕232條關稅，「232最惠國待遇」對台灣沒有意義。

