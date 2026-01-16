台美關稅調降至15% 台股終場上漲598點

▲台北股市今（16）日終場上漲598.12點或1.94%，收在31408.7點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判拍板15%，加上台積電（2330）在法說會中釋出強勁財報與資本支出展望，帶動台北股市今（16）日開高走高，盤中一度大漲逾500點，最高一度來到31339點，成功站上31000點，再創新高點，集中市場總市值單日增加約新台幣2兆元，達102兆元，終場上漲598.12點或1.94%，收在31408.7點，創收盤新高點，成交量為8233.61億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1點、來到292.16點，終場上漲1.62點或0.56%，收在292.78點，成交量為1755.3億元，續創逾25年新高表現。今日個股成交量排行榜前五名為：金寶、南亞、友達、聯電、華新；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞、台達電、國巨*、富喬。

權值股全數走高，權王台積電今日開高走高，盤中一度來到1750元新天價，終場上漲50元或2.96%，收在1740元，挹注大盤指數就有379點；鴻海終場上漲1元或0.43%，收在234.5元，挹注大盤指數就有4點；台達電同步創新天價，盤中一度來到1135元，終場上漲80元或7.66%，收在1125元。

台積電法說會報喜，帶動相關個股強走強，世界先進攻上漲停價139.5元，東研信超上漲逾9%，旺宏上漲逾8%，華邦電上漲逾7%，聯電上漲逾6%，南亞科上漲逾5%，閎康上漲逾4%，華康、光罩上漲逾3%。

台積電供應鏈也強勢走高，景碩、力積電、世界先進攻上漲停板，迅得上漲逾7%，翔名上漲逾5%，閎康上漲逾4%，光罩、旺矽上漲逾3%。

此外，先前因為美國課徵高關稅而走低的族群，今日也隨著關稅調降的消息利多出盡，集體回神上攻，其中車用族群表現最為亮眼，輝創上漲逾14.5%，永彰、吉茂、虎山、世德、大億金茂、德微、恩德、飛宏、大億、倉佑攻上漲停板，瑞利上漲逾9%，和大上漲逾8%。

工具機族群也漲聲響起，協易機、錩泰、恩德、福裕、巨庭攻上漲停板，鑽全上漲逾7%，喬福、高鋒上漲逾6%，程泰、東台上漲逾4%。

PCB族群也同步走高，台玻、景碩、建榮、恩德、南電、欣興、德宏攻上漲停板，達航科技上漲逾9%，富喬上漲逾6%，南亞、凱崴上漲逾5%，易華電上漲逾4%。

