台美關稅調降被立院卡關？國發會喊話恐衝擊傳產

【記者許麗珍／台北報導】針對台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）等，國發會主委葉俊顯今表示，行政院3月3日將到立院做專題報告，就台美關稅不疊加15%、最惠國待遇等，期望立法院能盡快通過， 可能會出現關稅變化，232條款也會充滿不確定性，衝擊傳產。

國發會今召開年終記者會，由主委葉俊顯主持。葉俊顯表示，2026年國發會推動重點有三大點，分別是領航未來、投資台灣及布局全球。

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

總統賴清德今舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會時表示，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為2大目標，讓台灣產業能夠更進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。

葉俊顯被媒體詢問關稅問題，他表示行政院3月3日將到立院做專題報告，就台美關稅不疊加15%、最惠國待遇等，期望立法院能盡快通過，否則對台灣傳統產業相當不利，若未能通過，可能出現關稅變化，232條款充滿不確定性，國發會不希望這樣的情境出現，會盡量與國會溝通。

