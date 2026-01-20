台美關稅談出好成績…林宏文指15%不疊加最受惠是傳產：與他國平起平坐…不能說政府沒照顧

台美關稅自去年四月以來，許多傳統產業經歷巨大壓力，無薪假、倒閉潮時有所聞，不過隨著近日談判底定，確定稅率調降為15%不疊加，與日韓同級，有助緩解傳產經營困境。對此，資深財經媒體人林宏文今（20日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，15%最受惠的就是傳產，很多人以為政府只顧科技產業，如今稅率與他國對手平起平坐，還說政府沒照顧是不對的。

對於稅率15%不疊加，林宏文指出，最受惠的其實是傳統產業。他提到，過去這一年期間，因為對等關稅受傷最重的也是傳產，大家知道不管是中部的工具機產業、南部的螺絲螺帽或是自行車產業，很多傳產盼著15%，如今終於盼到了。

林宏文表示，過去一年很多傳產都會覺得政府只顧電子、半導體產業，都不管他們，但現在把關稅降到15%，跟其他國家平起平坐。他直言，傳產要說政府沒有照顧是不對的，不止照顧還拉到與對手一樣平等的地位。



林宏文認為，如今傳產的競爭就是看個人本事了，不能再講台灣有什麼不利的條件，很多電子產業其實本來就有豁免，所以這件事對傳產是最有利的。

