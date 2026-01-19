台美關稅談判不是「奇蹟」！他揭有個低調卻無法忽視的名字「楊珍妮」

記者李鴻典／台北報導

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。台灣青年世代共好協會理事長張育萌說，這次台美關稅談判，鄭麗君帶領的談判團隊裡，有個低調卻無法忽視的名字——楊珍妮。

行政院鄭麗君副院長（左）、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮（右）。（圖／翻攝自鄭麗君臉書、資料照）

張育萌寫道，楊珍妮到經濟部就職時，總統是蔣經國。1983 年，楊珍妮踏上公職起點，進入國貿局工作，那年的行政院長是孫運璿。當時的楊珍妮還不知道，她將會成為國貿局的首位女局長。

楊珍妮在國貿局認識鄧振中，鄧振中當時在多邊貿易科，他們共同的目標，就是要讓台灣加入世界貿易組織 WTO。張育萌指出，當時，蔡英文是政大教授，被邀請擔任 WTO 入會的談判顧問。那段時間，國貿局常常挑燈夜戰，為了這個幾乎「不可能的任務」，工作到半夜凌晨。

2002年，台灣最大的國際新聞就是——我們終於「正式加入 WTO」，成為第 144 個會員國。從那一刻起，台灣終於享有跟其他會員國一樣的低關稅。隨後，楊珍妮被派駐到日內瓦的 WTO 代表團，繼續為台灣的多邊談判打拼。

2007年3月，經濟部成立「經貿談判代表辦公室（OTN）」。張育萌說明，那個年代，韓國、新加坡、東協和歐盟，一個一個談成「自由貿易協定」（就是後來常聽到的 FTA）。台灣如果沒有一個專責、能打國際談判的團隊，我們恐怕在關稅和國際貿易制度會一路被邊緣化。問題是，這個辦公室人力超精簡，卻責任沉重——不只要談 FTA，讓台灣打進國際賽，還要同時處理國際爭端。

經貿辦才剛成立沒多久，第一仗就遇到歐盟擴大課稅範圍。簡單來說，歐盟把原本屬於「資訊科技協定」的產品重新分類，從零關稅改成高關稅。包括液晶顯示器、機上盒和「多功能事務機」。

美國率先判定，歐盟已經違反 WTO 的承諾。這會對台灣造成的衝擊，不只是被單方面調高的關稅，如果歐盟作法成功，其他國家都可能會陸續跟進。

所以，台灣決定跟美國、日本聯手，正式向 WTO 的爭端解決機制提告——台灣的訴訟由經貿辦親自上陣，主要負責談的產品是「液晶顯示器」。

訴訟過程中，美國和日本也聚焦他們最核心的產業——官司前後拖了兩年多，我們告贏了。歐盟在拿到報告後，也沒有上訴。

張育萌進一步指出，2014 年 8 月，楊珍妮升任國貿局長，也成為台灣首任女性國貿局長。她當時說，「男性或女性都一樣，做事真的比較重要。」楊珍妮才上任不到一個月，屏東地檢署破獲大規模「黑心地溝油」案件，引發全國食安危機、人心惶惶，重創馬政府的社會信任。事件爆發後，楊珍妮必須隨時透過駐外單位，掌握台灣的產品出口狀況。

那年，仍然是全世界「FTA 大爆發」的一年。張育萌表示，習近平和朴槿惠共同宣布，中韓談成雙邊 FTA，對台灣的市場衝擊來勢洶洶。更讓台灣焦頭爛額的是，當年的 APEC 又在北京舉辦。

就算馬英九政府任內，對中國頻頻示好，台灣派出副總統蕭萬長參加 APEC 期間，分別跟美國國務卿 John Kerry，和安倍晉三進行雙邊會談，中國都還是嚴厲對台灣抗議。

身為國貿局長的楊珍妮，當時的任務就是要隨時掌握情資，並成為台灣 APEC 團隊的關鍵後援。

2020 年 5 月，小英總統連任後，楊珍妮出任「台灣美國事務委員會」主任委員，負責當時台美重中之重的談判工作——台美 21 世紀貿易倡議。這份文件是 1979 年台美斷交以來，台灣與美國談成最完整的貿易協定——整份框架涵蓋農業、勞工、中小企業、國營企業到法規制定。

最終，2023 年，美國貿易代表署宣布台美完成談判。時任美國總統拜登在 8 月簽署《美台 21 世紀貿易倡議首批協定實施法》。

張育萌也提到，賴清德總統就職後，楊珍妮擔任行政院政委，同時兼任經貿辦總談判代表——去年，美國在「解放日」宣布台灣的 32% 超高關稅。從 4 月開始，台美就啟動視訊談判。隔月，鄭麗君就立刻與楊珍妮，赴美展開實體談判。

前後歷時 10 個月，談判的結果，就是前天凌晨，擺在眼前的好消息——台灣談到關稅 15% 不疊加，還加上對 232 條款的最優惠待遇。

張育萌說，他印象很深刻，在宣布的記者會上，鄭麗君副院長說明談判成果後，楊珍妮也接著說，「這是一個全面性的談判，比拜登時期的『台美 21 世紀貿易倡議』更廣」。

張育萌認為，楊珍妮在說出這句話的時候，有多少百感交集。畢竟三年前，她才替台灣談到這項台美史上最完整的「台美 21 世紀貿易倡議」。

談判桌上的驚濤駭浪，肯定不是政治口水可以比的。張育萌提到，自己很喜歡戰貓副總蕭美琴說的，「這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。」謝謝鄭麗君和楊珍妮的合作無間——很多談判不是「奇蹟」，而是一群人用幾十年累積的專業，在關鍵時刻，為國家一肩扛起。

