台美關稅談判交出成績單 民進黨最新民調：滿意度高達61%

即時中心／張英傑報導

民進黨中央今（12）日召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布民進黨中央民調中心，針對台美之間經濟發展進行的最新一波民調，對於台灣民眾對於台美關稅談判的結果滿意度，民眾滿意度高達61%，也就是台灣社會主流民意對這次關稅談判結果是滿意的。





民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今日早上9時30分，在民進黨中央黨部10樓記者室，召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布民進黨中央民調中心，針對台美之間經濟發展進行的最新一波民調。

吳崢先公布民調中的指標數字，首先詢問台灣民眾，台灣民眾對於台美關稅談判的結果，最後達成15%關稅不疊加，跟日韓等主要競爭國家關稅一樣，請問您對於台美關稅談判結果滿不滿意，對此，民眾滿意度高達61%，也就是台灣社會主流民意對這次關稅談判結果是滿意的。

吳崢也公布，對於未來經濟走向，詢問台美經濟繁榮夥伴對話中，提到要強化台美經濟安全，加速建構非紅供應鏈，特別是在AI跟半導體領域，是否贊成這樣的做法？在贊成的部分，高達71.4%，換句話說，贊成的同意度創下新高。

最後是問到，在矽盛世宣言中提到的台美雙方會進行供應鏈的安全對接，關鍵礦物合作，第三國合作，雙邊經濟合作，請問您認為這些合作方案，對台灣經濟發展，有無幫助，同樣高達71.4%的民眾認為有幫助。

