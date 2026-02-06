台美關稅談判何時簽定？江啟臣：大約在月中

▲江啟臣今天參加中部AI機器人產業發展交流座談會，會後受訪時表示，中美關稅協定可望於月中簽定。（圖／台中市政府提供，2026.02.06）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判底定但尚未簽定，各界關心執行進度。立法院副院長江啟臣今天受訪時表示，上午他為此詢問美國在台協會（AIT）處長谷立言，谷定言透露「應在月中可以簽定」，接下來「立院這邊應該可以盡速批准」，讓產業有穩定的基礎方向。

台美關稅談判已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加等協議，日前江啟臣曾表示，各產業最關心的是「衝擊影響評估報告」，行政院必須隨案附上對產業、就業及經濟影響的評估報告，立法院一定會站在顧全國家及全民利益的基礎上，在實質審查時扮「黑臉」。但上述說法遭到綠營批評，事後他補充說明，強調相信國民黨審查時不會有政黨之爭，只有人民與國家利益為第一順位。

廣告 廣告

江啟臣今（6）日邀請谷立言參訪台中精機、參加中部AI機器人產業發展交流座談會。會後受訪時針對台美關稅議題，他表示去年台灣受到關稅挑戰，台美談判雖然底定，但還沒簽定，今天早上他與谷立言再度確認，應在本月中可以簽定，簽定後，立院應該可以盡速批准，讓產業有穩定的基礎方向。

江啟臣強調，未來在台美關稅基礎上，台中要找到下一個世代產業發展的利基，包括AI等。美國軟體發展快速，從生成AI發展到實體AI需要軀幹，台中的強項產業包括機械、零組件、光學、航太等，這些基礎有助於下階段機器人全面發展，希望未來結合產官學，將台中打造AI機器人的智慧園區，在下一個世代，台中將成為機器人產業的心臟。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

谷立言「歡迎她訪美」揭行蹤！盧秀燕3謝江啟臣：一起把餅做大

台中合體AIT處長被問藍白卡對美軍購案 江啟臣：解鈴還須繫鈴人

綠轟江啟臣「嚴審」害台美關稅 藍小雞酸選舉潑髒水：司馬昭之心