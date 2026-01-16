台美關稅談判具四大意義！黨政人士：與盟友同立足點、建立雙向投資夥伴關係

即時中心／綜合報導

台美雙方經過多次談判，終於在美東時間週四（15日）共同簽署投資MOU，達成包括對等關稅調降為15％、半導體關稅取得最優惠待遇等多項預定目標；同時雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」。黨政人士揭露，本次台美關稅談判具四大意義，不僅把台灣的競爭立足點與盟友放在同條線上，更將「半導體與衍生品」的不確定性壓到最低；另外以「台灣模式」，把投資變成台美供應鏈合作，同時也將關稅談判，升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」。

黨政人士指出，首先這次最關鍵的成果，是對等關稅確定調降為15％，且不疊加原本MFN（最惠國待遇）稅率。它的意義不只是「降到15%」，更重要是計算方式不疊加，直接把台灣與日本、韓國、歐盟放在同一條起跑線上，避免台灣在出口到美國時，因稅制算法吃虧、被競爭對手「制度性超車」。對傳統產業（工具機、手工具等）而言，這等同於把原本不確定、甚至可能被放大的成本壓力，轉成可預期、可規劃的市場條件，讓企業能以更清楚的價格策略與接單節奏，重新拿回競爭力。

第二個意義則是半導體及半導體衍生品232關稅的最優惠待遇。黨政人士說明，由於美方232關稅仍可能擴大品項、調整稅率，市場原本最怕的是「政策沒講死、風險無上限」。而這次透過預設情境談判，取得美方承諾，若美方針對半導體及衍生品課徵232關稅，台灣享最優惠待遇，並且爭取到對美投資一定配額免稅、配額外仍享最優惠稅率的架構。

更進一步，美方也承諾台灣企業赴美設廠營運所需的原物料、設備、零組件等輸美項目，可豁免相關對等關稅及232關稅。「這等於是在供應鏈搬遷與擴產的關鍵成本上，替台灣業者『拆彈』，大幅降低布局美國市場的不確定性。」

第三個意義，則是台灣在投資承諾上，走出一條以供應鏈合作為目的的「台灣模式」。黨政人士說明，相較部分國家較像是被要求以現金或特定形式承諾，台灣的重點是：引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。

在資本承諾架構上，也明確分成兩類，其一是企業自主投資2,500億美元，包含半導體、AI應用、EMS、能源等；另外，政府再以信用保證，支持金融機構提供最高2,500億美元授信額度。黨政人士強調，這套設計的政治經濟意義，在於一方面回應美方供應鏈安全需求，另一方面也保留台灣企業的自主性與財務彈性，讓「投資」能真正轉化成「產業競爭力」。

最後，黨政人士也提到，本次談判不只談稅率，而是把台美經貿關係往上推到全球AI供應鏈的戰略夥伴。在「美國要打造本土AI供應鏈、台灣要根留台灣布局全球」的互補結構下，談判把核心從短期稅負，轉向長期的制度性安排。

「投資MOU在美國商務部簽署，象徵合作被放在美方經貿政策中樞的位置；同時建立雙向投資機制，促成美方擴大投資台灣「五大信賴產業」，並納入美方金融機構可能的融資支持。」黨政人士認為，這讓台美關係不只是「關稅談成了」，而是朝「雙向投資—供應鏈協作—AI共同布局」的戰略架構前進。

