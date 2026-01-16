台美關稅談判具四大意義！黨政人士：與盟友同立足點、建立雙向投資夥伴關係
即時中心／綜合報導
台美雙方經過多次談判，終於在美東時間週四（15日）共同簽署投資MOU，達成包括對等關稅調降為15％、半導體關稅取得最優惠待遇等多項預定目標；同時雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資台灣「五大信賴產業」。黨政人士揭露，本次台美關稅談判具四大意義，不僅把台灣的競爭立足點與盟友放在同條線上，更將「半導體與衍生品」的不確定性壓到最低；另外以「台灣模式」，把投資變成台美供應鏈合作，同時也將關稅談判，升級成「AI時代的雙向投資夥伴關係」。
黨政人士指出，首先這次最關鍵的成果，是對等關稅確定調降為15％，且不疊加原本MFN（最惠國待遇）稅率。它的意義不只是「降到15%」，更重要是計算方式不疊加，直接把台灣與日本、韓國、歐盟放在同一條起跑線上，避免台灣在出口到美國時，因稅制算法吃虧、被競爭對手「制度性超車」。對傳統產業（工具機、手工具等）而言，這等同於把原本不確定、甚至可能被放大的成本壓力，轉成可預期、可規劃的市場條件，讓企業能以更清楚的價格策略與接單節奏，重新拿回競爭力。
第二個意義則是半導體及半導體衍生品232關稅的最優惠待遇。黨政人士說明，由於美方232關稅仍可能擴大品項、調整稅率，市場原本最怕的是「政策沒講死、風險無上限」。而這次透過預設情境談判，取得美方承諾，若美方針對半導體及衍生品課徵232關稅，台灣享最優惠待遇，並且爭取到對美投資一定配額免稅、配額外仍享最優惠稅率的架構。
更進一步，美方也承諾台灣企業赴美設廠營運所需的原物料、設備、零組件等輸美項目，可豁免相關對等關稅及232關稅。「這等於是在供應鏈搬遷與擴產的關鍵成本上，替台灣業者『拆彈』，大幅降低布局美國市場的不確定性。」
第三個意義，則是台灣在投資承諾上，走出一條以供應鏈合作為目的的「台灣模式」。黨政人士說明，相較部分國家較像是被要求以現金或特定形式承諾，台灣的重點是：引導業者進軍美國供應鏈、打造半導體與ICT產業聚落，把投資變成擴張產業版圖的工具，而不是單純的交易成本。
在資本承諾架構上，也明確分成兩類，其一是企業自主投資2,500億美元，包含半導體、AI應用、EMS、能源等；另外，政府再以信用保證，支持金融機構提供最高2,500億美元授信額度。黨政人士強調，這套設計的政治經濟意義，在於一方面回應美方供應鏈安全需求，另一方面也保留台灣企業的自主性與財務彈性，讓「投資」能真正轉化成「產業競爭力」。
最後，黨政人士也提到，本次談判不只談稅率，而是把台美經貿關係往上推到全球AI供應鏈的戰略夥伴。在「美國要打造本土AI供應鏈、台灣要根留台灣布局全球」的互補結構下，談判把核心從短期稅負，轉向長期的制度性安排。
「投資MOU在美國商務部簽署，象徵合作被放在美方經貿政策中樞的位置；同時建立雙向投資機制，促成美方擴大投資台灣「五大信賴產業」，並納入美方金融機構可能的融資支持。」黨政人士認為，這讓台美關係不只是「關稅談成了」，而是朝「雙向投資—供應鏈協作—AI共同布局」的戰略架構前進。
《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
原文出處：快新聞／台美關稅談判具四大意義！黨政人士：與盟友同立足點、建立雙向投資夥伴關係
更多民視新聞報導
台美關稅15％確定！台股早盤飆漲逾500點創高 台積電衝1735元新天價
LIVE／台美關稅15%不疊加 卓榮泰10時最新說明
白宮轉發「台美關稅談判成果」影片 盧特尼克點名台灣「半導體生態鏈赴美」否則關稅100%
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 2 小時前 ・ 31
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 338
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 10 小時前 ・ 9
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 12
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 21
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 236
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 13 小時前 ・ 75
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 82
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 225
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 76
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 291
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 23
經典賽》中華隊陳傑憲笑談上廁所時接下隊長任務 使命感讓他全力以赴
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊今（15日）公布32人集訓名單，同時確定由陳傑憲續任隊長。談到再次接下隊長一職的過程，陳傑憲笑稱過程相當尷尬，透露這份使命感其實是在上廁所時完成。Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前 ・ 14
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前 ・ 69
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
走過近20年！《天才衝衝衝》邁入播出1千集 竟找回首集嘉賓
【緯來新聞網】徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持的華視節目《天才衝衝衝》將迎來第一緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 1 天前 ・ 106