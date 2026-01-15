台美關稅談判再出發 經濟部：朝稅率不疊加、半導體232有優稅努力

經濟部次長何晉滄表示，台美關稅談判朝稅率降低、不疊加、半導體232條款爭取優惠稅率等方向努力。資料照，李政龍攝



行政院證實，副院長鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮已再次赴美進行關稅談判；經濟部政務次長何晉滄今（15）日表示，將朝調降對等關稅稅率、稅率不疊加，及半導體相關232條款爭取最優惠稅率。

何晉滄今天下午代替經濟部長龔明鑫主持部務會議，他會前受訪時被問及台美關談談判，甚至避免雙重課稅協定進展。何晉滄表示，對等關稅稅率一向被外界關注，經濟部也期盼能爭取到與出口競爭國相當或更低的稅率。

外傳台積電將承諾繼續擴大赴美投資，以換取台灣獲得更優惠關稅稅率。何晉滄表示，目前這些都僅只於媒體報導，真正情況應由台積電說明；至於台積電赴美投資一事，國家有赴海外投資的審查機制，後續將看廠商布局，並按機制審查，但目前沒收到台積電擴大赴美投資的申請案。

至於各界關切因台積電赴美投資，恐讓人才及資金外流。何晉滄對此表示，台積電研發總部一定會留在台灣，台積電在台灣研發人力約近1萬人，是最重要競爭力來源，國家也有半導體學院每年培養相關人才，不論是人力、人才，外界都不必替台積電做太大擔憂，相信台積電一定根留台灣，先將最先進技術、量能在台灣量產，才有機會到海外擴廠。

至於台美關稅結果即將揭曉，對部分受衝擊產業，何晉滄表示，政府已編列韌性特別預算，光經濟部的部分就有460億元，並視這次談判結果再預留200億元，會有足夠資源來運用。

至於美國最近發布行政命令，對輝達H200及AMD晶片設下銷售條件，並偱232條款將開徵25%關稅，是否對台灣相關供應鏈帶來衝擊？何晉滄只表示，這部分都是客戶商業行為，但迄今市場對先進運算需求很大，晶片稼動率和訂單能見度都很高，相信台積電也會有對應的產能規劃進行調配。

媒體也關切台積電是否因232條款而再有第二波、第三波赴美投資，甚至連封裝產線都從東南亞、台灣移往美國設廠。何晉滄回應表示，台積電應會做整體成本控制，若晶片生產在美國，但封裝要送回台灣，成本也會增加不少，相信台積電會做最適投資布局，以控制其成本。

至於對等關稅對傳統產業影響，何晉滄表示，若關稅降越低，對傳產會越有利，但除了關稅，匯率應該也有所影響，待關稅談判底定後，會以韌性預算協助，並鼓勵傳產朝五大信賴產業中的半導體、軍工、太空、次世代通訊等領域發展。

