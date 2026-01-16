台美關稅談判出爐 四大會計師解讀一次看

台美對等關稅底定，降為15%且不疊加，232半導體獲最惠國待遇。美國總統川普。路透社



台美對等關稅談判今（16）日出爐，國內四大會計師也相繼提出見解，資誠表示，要留意美方是否為了確保先進製程晶片及AI的領先地位而進一步強化出口管制；KPMG與安永則提醒，美方還會就232條款新增調查貨品；勤業眾信則提醒，台美就半導體232協議的免稅配額未明確界定「產能」計算方式，後續恐仍有不確定性。

PwC Taiwan專責海關及國際貿易服務的普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，台灣輸美產品的稅率已大致底定，將有助相關廠商經營決策。先前受到日、韓稅率衝擊的機械、工具機產業，可稍稍獲得喘息機會；占出口總值最大宗的半導體廠，則可藉由投資美國得換取關稅減免。

針對其他適用232條款的產品，汽車零組件、木材及木製品的稅率降至15%，學名藥、學名藥成分、航空零組件及美國未生產的天然資源則為零稅率，對於相關產業也是一大利多。

李益甄認為，半導體業在這一波擴大投資的帶動下，勢必造成供應鏈移轉的效應；美方為了確保在先進製程晶片及AI的領先地位，在貿易協議簽署後，是否有可能同步強化相關的出口管制措施，仍有待後續觀察。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師張智揚表示，台灣得以與日本、韓國等經濟競爭國享有相同稅率水準，這項調整意義重大。但張智揚提醒，15%優惠僅限於本次談判涉及的特定產品，其他先前已公告的 232條款調查產品，包括鋼、鐵等產品，不會因本次協議而調降；也預料未來美方可能持續新增 232 調查品項。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君觀察，就本次關稅談判成果，無論是半導體產業或傳統製造業，皆將因關稅優惠的取得而強化。台灣獲美國「最惠半導體關稅待遇」，未來台灣企業在美國進行先進製程及封測等投資布局時，將享有全球最具競爭力的進口成本條件。

吳雅君表示，儘管雙方已完成技術性磋商，最終關稅結果仍有賴美國政府正式決策，而232潛在調查品項涉及台灣重要半導體業產品，及美國貿易及外交政策走向也可能影響後續發展。

勤業眾信間接稅負責人洪于婷說明，繼先前公布半導體調查結果、232條款半導體商品範圍及豁免條件，之後發布台美貿易協議框架，體現美國半導體戰略藍圖及戰略夥伴就位。台灣承諾對美國半導體及AI人工智慧等領域進行大額投資，協議框架內容並未列示年度分配、階段性目標或完成期限，留給雙方較多的調整空間。

洪于婷表示，在半導體產品進口部分，台美貿易協議引入與美國本土投資進度連動的制度設計，但值得注意的是，協議並未明確界定「產能」的計算方式、衡量單位或適用製程。未來實際適用時由美國主管機關依個案進行判定，仍存在許多不確定性。

同時，台美貿易協議框架公布後，台灣企業先前面臨之關稅壓力雖已降低，但美國關稅政策多變，美國在近期公布內容，也提及未來持續觀察相關政策推動成效，不排除擴大半導體課稅適用範圍。

