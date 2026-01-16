台美關稅談判出爐 國民黨轟「掏空」：對台灣絕對不是好消息

國民黨召開0「關稅談判任人宰割、黑箱到底！百工百業如何因應？」記者會，對台美關稅談判提出示警。 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判已達成共識，談判團隊團長、行政院副院長鄭麗君說明， 整體結果是取得兩個最優惠待遇，對等關稅15%不疊加，同時針對未來課徵232半導體和衍生品時，美方承諾最優惠待遇，但有5000億美元的對美投資，包含 2,500 億美元的外人直接投資（FDI）及政府透過信用保證機制，協助金融機構提供最高 2500 億美元的融資授信額度，以支援企業海外投資。國民黨今（16日）則召開記者會直指。 以目前所揭露的結果，對台灣來說絕對不會是什麼好消息。

鄭麗君說明，台灣將對等關稅自今年 4 月的 32％ 降至15％，且不疊加。依國內智庫推估，此一結果相較原先32％稅率，已使對產業出口、就業與 GDP 成長的衝擊減緩約８成；且美方同意在投資免稅原則下，提供台灣投資金額 2.5 倍的零關稅配額，配額內為零關稅，配額外則適用15％的優惠關稅；若未來 232 稅率低於 15％，則以較低者適用。

投資合作方面，鄭麗君說明，台美雙方已簽署《台美投資合作協議》，並提出「台灣模式」作為高科技產業赴美布局的合作架構。該模式包含企業自主規劃、總額約 2500 億美元的（FDI）及政府透過信用保證機制，協助金融機構提供最高 2500 億美元的融資授信額度，以支援企業海外投資。

國民黨發言人牛煦庭則批評，民進黨政府屢屢宣稱是談判高手，可以談出最好的結果，但今天公布的結果真的對台灣有利嗎？他們過去只能從外媒報導去摸索這個黑箱談判的進度，但他們都隱約感受到，掏空台灣的壓力正在增加。

牛煦庭指出，從去年10月，美國總統川普說，希望台灣晶片產能跟美國產能要五五開，當時立刻造成台灣內部社會的恐慌。曾經，開始談判的時候，他們就擔心，護國神山不再、晶片產業鏈外移，未來台灣「矽盾」將逐步溶解。當時鄭麗君承諾，台灣政府絕對不會答應晶片產能五五開的條件，會以產業利益和國家利益為優先，可是，今天公布的結果，美國商務部長得意說，至少會有40％的晶片產能會移到美國，所以五五開不行，40％就可以嗎？ 牛煦庭表示，現在公布的2500億美元的FDI，大抵上就是晶片產能，也就是前陣子《紐約時報》等外媒就披露的，台積電要持續在美增設至少五座晶圓廠。這樣下去，晶片產能當然大量往美國移轉，將往商務部長所說的40％，甚至川普所要的五五開靠攏，請問這樣算不算承諾跳票？

牛煦庭再表示，如果我國談判代表對國內承諾說不要出賣產業利益、不會影響晶片產能，但最後結果完全打臉自己的承諾，這是什麼談判代表？這也是為什麼，國民黨一直要求談判過程要跟國會報告進度，但關在黑箱的結果就是偷渡、掏空台灣的事實。

牛煦庭質問，國民黨曾經預警，去美國的不是會只是台積電的設廠，關鍵是整個上下游供應鏈，會不會因為台積電的設廠而整體移轉，現在我們的政府顯然還希望扮演催化劑，因為除了2500億美元的FDI之外，還有另外2500億美元的信用擔保，說要協助相關產業鏈共同前往美國投資生產，這代表整個上下游產業鏈都會因為這些東西去加速移出台灣的事實，加速整條供應鏈的移動，請問這不是掏空，什麼才是掏空？

牛煦庭也示警，過去，信保貸款大部分是協助台灣的中小企業，額度從來沒有到2500億美元這麼誇張，但問題是，現在2500億美元用來協助科技業將資本往外移，台灣中小企業怎麼辦？他們不能跟著去美國，如果要期待政府用信保貸款等方式給予紓困跟轉型的機會，政府卻把這筆資源留給大企業去美國，那對於台灣中小企業就是雙重打擊，這對百工百業真的是好事嗎？對，關稅下降，可是供應鏈外移與重組的衝擊恐怕遠遠超過關稅數字。

牛煦庭進一步對比，韓國的對美投資為3500億美元，但韓國的GDP達好幾兆美元；日本對美投資4、5000億美元，但日本GDP是幾十兆美元；相較之下，我國GDP才0.8兆元，就要花合計5000億美元出去投資，台灣的比例高得離譜，這真的是好的談判結果嗎？這值得社會大眾深思。

