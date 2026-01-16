台美關稅談判出爐！工商協進會拋3建議：加速避稅協定、落實信用保證

工商協進會期盼政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括儘速完成「台美避免雙重課稅協定」。資料照



針對台美經貿談判達成初步共識，美方將提供我國半導體及關鍵產品232關稅豁免，並確立15%的關稅待遇，中華民國工商協進會今（1/16）日正式表達肯定，在當前複雜的國際貿易情勢下，談判團隊能爭取到比照日、韓及歐盟等之稅率待遇，獲得明確且不疊加的保障，對於穩固我國高科技及資通訊產業的全球競爭力具有關鍵意義。

針對目前各界關注的投資承諾部分，工商協進會則建議，應區分企業投資與政府保證兩部分審慎處理。就2500億美元之企業投資部分，因涉及整體產業供應鏈的長遠布局，政府在推動海外合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

有關2500億美元的政府信用保證部分，工商協進會認為，政府應儘速與金融體系協商，對於專案信用保證的授信標準建立透明機制，以落實對產業海外佈局的實質支持，協助企業降低跨國營運風險。

除了對等關稅、最惠國待遇之外，工商協進會指出，企業界期盼政府併同加速推動與美國間的跨境營運配套，包括儘速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）之實質進程，並爭取美方放寬我國專業技術人才派駐之簽證便利，方能有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。

最後，工商協進會期許，政府在後續法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，依照不同受影響的產業提供精準的輔導措施。工商協進會將持續扮演產官橋樑，協助台灣企業在台美經貿新架構下，穩健應對挑戰並掌握全球布局先機。

