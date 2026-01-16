台美關稅談判出爐 工商團體樂觀看結果

台美關稅談判出爐，工商團體指出，對於關稅結果表達高度肯定，與日、韓、歐盟等地相同稅率，將有助業者維持國際競爭力；不過，也提醒政府必須強化「投資台灣」的誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

台美對等關稅談判拍板，關稅降至15%且不再疊加，針對232條款台灣將獲最惠國待遇，台灣也將以「台灣模式」與業者進軍美國，並打造產業聚落。

商總理事長許舒博指出，由於關稅與日本、韓國、歐盟等競爭者一致，傳產業者終於鬆一口氣，有助維持台灣產業競爭力。他說：『(原音)我想當然對產業的影響，尤其是中南部、中部地區的機械工具，還有水五金的部分，當然還是有很大的幫助。因為我們跟韓國、日本在同一個位階上面，我們競爭力還是有的，所以應該可以重現它的榮景。』

針對232條款，許舒博說，除了爭取半導體、半導體衍生品適用「最惠國待遇」，也涵蓋汽車零組件、木材、航空零組件等產業，對高科技與傳統產業出口產生正面效益。

他也呼籲，台灣企業將對美投資2500億美元，建議政府成立窗口與美對接，解決土地、水電、法規等難題，透過團體戰成功讓企業佈局美國市場。另外，金融業也應擴大經營美國，以協助台商順利投資。

中小企業總會理事長李育家指出，關稅出爐有助減緩產業壓力，加上匯率趨穩、232條款擴大適用，有助降低不確定性，市場反應也相當正向，像是股市表現已反映相關利多，他說：『(原音)台美關係、弱勢產業，應該都會得到正面的一些協助，這很好，15%對那些弱勢產業，他們也鬆了一口氣。除了關稅問題，匯率也會到31塊多，232條款那個也都很好啊，我覺得這一次(談判)非常不錯，你看今天的股市就知道了。』

工商協進會透過新聞稿指出，關稅結果有助穩固台灣高科技及資通訊產業的全球競爭力。不過，協議涉及2500億美元企業投資，除了推動海外合作，也必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能根留台灣，避免產業空洞化疑慮。

全國工業總會指出，後續須關注兩大風險，一是匯率議題，不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率調查，期盼政府提前進行風險研判與溝通說明，避免匯率成為出口與產業佈局增添不確定性。

第二，正視供應鏈重組與產業結構失衡問題。工總指出，在全球供應鏈持續朝向區域化、在地化發展，部分產業仍可能面臨產能外移、上下游結構失衡或中小企業被擠壓的風險。台灣部分產業屬於附加價值相對有限的領域，若供應鏈調整速度過快，或是訂單轉移過於集中，恐對產業生態系與就業穩定產生影響。