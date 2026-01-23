台美關稅談判出爐！海基會：許多台商盼更了解台灣優勢

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天（23日）表示，很多在中國的台商朋友在台美關稅底定後，希望能更了解台灣在世界產業供應鏈上有哪些優勢與機會。（圖／姜永年攝）

海基會每年都會在春節假期後舉辦台商聯誼交流活動，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天（23日）表示，本屆聯誼活動預計將於2月24日舉行。此外，台美關稅談判結果在上週正式出爐，羅文嘉也透露，很多在中國的台商朋友希望能更針對台灣在世界產業供應鏈上有哪些優勢與機會，以及政府能提供哪些協助，獲得更多資訊。

海基會每年都會在農曆春節假期後舉辦台商春節聯誼活動，羅文嘉今天下午主持例行記者會時表示，今年暫定於2月24日舉辦，除了新年團拜圍爐之外，這次也希望安排讓台商對台灣有更多認識，由政府各部會與台商分享經貿、社會等資訊。

此外，台美關稅歷經近一年談判後，終於在上週正式達成協議，包括台灣確定取得對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇、我方將以「台灣模式」直接對美投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。

羅文嘉在會中透露，雖然沒有收到正式陳情，但私下了解，很多在中國的台商朋友對於台美關稅底定後，未來台美經貿以及台灣在整個世界產業供應鏈上扮演的角色，有哪些優勢與機會，以及政府可以提供哪些協助，希望能得到更多資訊。 羅文嘉表示，美國總統川普自去年提出對等關稅後，各國已逐漸認知到台灣模式，確認這是一個新時代與里程碑，而台灣的商人向來非常靈活且具韌性，海基會也將把協助在中國的台商所關心議題列為今年的工作重點之一。



