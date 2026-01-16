台美關稅談判出爐 龔明鑫：10年後台先進製程比重仍有8成

台美對等關稅談判結果出爐，各界關注美方官員稱4成的半導體產能將移回美國的說法。對此，經濟部長龔明鑫指出，不清楚該官員算法從何而來，但我方承諾為企業自主投資美國2,500億美元，政府也提供2,500億美元信保協助，且台灣推估5奈米以下先進製程產能，至2030年台美比重分別為85%、15%，到了2036年則為台灣8成、美國2成。

行政院副院長鄭麗君宣布，台美完成對等關稅談判，確立包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇，而台灣企業也將自主投資美國共2,500億美元，與此同時，台灣政府也將提供2,500億美元信保額度，支持金融業提供最高2,500億美元的企業授信額度，支持高科技業赴美投資等共識。

然而，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)稍早受訪時則提到，台灣對美投資金額5,000億美元，且將有4成的半導體產能移往美國生產，引起各界關注。

經濟部長龔明鑫受訪時指出，不清楚盧特尼克的計算方式從何而來，或許可能是把美國自家企業英特爾(Intel)、美光以及南韓的三星、SK海力士等業者投資也納入計算。但台灣明確承諾的就是企業自主投資美國共2,500億美元、台灣政府提供2,500億美元信保協助。

龔明鑫強調，目前台美對等貿易協議尚未正式簽署，也無法替業者公布投資內容，主要是半導體、AI伺服器、能源等三大領域，且包含國營事業投資在內；他還說，據經濟部估算，10年後在先進半導體產能佔比上，台灣仍是生產重鎮。他說：『(原音)我剛剛講得非常清楚，按照目前規劃上來講，5奈米以下的先進製程，同仁估算出來就是到2030年，我們這邊就是85%，美國是15%；到2036年就是(台灣)80%對(美國)20%，大致上這樣的比率。』

龔明鑫指出，台灣仍會是全世界最重要的AI半導體生產國，美國則會成為最重要的AI應用國、AI中心，雙方是戰略夥伴關係。

至於媒體追問，台灣此次承諾對美投資金額加上信保金額達5,000億美元，談出現在的結果是否划算。龔明鑫則回應，投資與信保金額不適合加起來做類比，畢竟「蘋果跟橘子不一樣」，投資就是投資，信保金融支持則是不同的形式，兩者有別。