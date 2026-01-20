台美關稅談判協議 卓揆籲媒體不要誤寫為5000億美元

台美關稅談判近日達成協議，台灣的對等關稅將降至百分之十五，且不會疊加最惠國待遇，成為首個獲得美國二三二條款關稅優惠的國家。為此，行政院昨（二十）日召開「台美關稅談判說明記者會」，包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君及秘書長張惇涵等人出席，詳細說明台美對等關稅及相關談判成果。

雙方計劃擴大供應鏈投資合作，台灣企業將自主投資二千五百億美元。卓榮泰表示，鄭麗君在任內有九個多月專注於談判，面對巨大壓力，過程中需逐字比較條文，甚至在會後確認討論事項。政府在二○二四年美國大選期間成立經濟外交工作小組，並準備多項衝擊方案。

此次談判被稱為黃金計畫，副總統蕭美琴的提議讓美方重視台灣的準備及方案。卓榮泰說，二千五百億美元的企業自主投資與政府的信保機制協助是不同的，呼籲媒體正確報導，避免造成誤解。

卓榮泰強調，二千五百億美元為企業自主投資，另二千五百億美元則是政府透過信保機制協助，兩者不同。他希望媒體及評論員不要將其誤寫為五千億美元，這會對談判造成困擾。

鄭麗君表示，台灣計畫自主規劃二千五百億美元的產業投資，並透過信用保證機制支持金融機構提供相同金額的授信。這些計畫源於政府對高科技產業赴美投資的調查。

鄭麗君指出，政府的信用擔保在貿易協議中提到「至少」，但備忘錄則為「上限」，未來執行將依據備忘錄。台灣的信保模式主要由企業自主規劃，金融機構提供融資，政府負責信保。在信保機制方面，政府將透過國家融資保證機制，而非中小企業信保基金，未來將建立專案融資保證機制。

初步規劃中，高科技公司的保證成數預計在五至六成，承保倍數為十五至二十倍，信保機制所需專款預估在六十二點五億至一百億美元之間。融資將根據企業需求進行，信保機制將分期建立，預計分五期進行，專款來源將來自政府與銀行共同組成。

鄭麗君及行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於十四日晚出發前往美國，十五日結束會議，雙方達成台灣對等關稅降至百分之十五，並就半導體等二三二關稅獲得最優惠待遇，擴大供應鏈合作及深化台美ＡＩ戰略夥伴關係。