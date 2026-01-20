台美關稅談判協議15%！行政院記者會 鄭麗君說明
台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。行政院副院長鄭麗君率談判團隊昨天上午返台，行政院今天（20日）上午9時召開記者會，包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、祕書長張惇涵、經貿辦總談判代表楊珍妮等都將出席，說明台美對等關稅及相關談判成果。
鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發前往美國，美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作與深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等目標。
