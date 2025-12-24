台美關稅談判卡關 今年無望

台美關稅歷經超過半年談判，恐怕今年仍無法搞定。經濟部政務次長何晉滄24日首度鬆口，表示距離今年底只剩下7天，接下來又遇到美國耶誕節假期，今年底前無法搞定，至於農曆年前有無可能？則牽涉到美方時間。對於優先投資美國到一定額度等8條件的爆料是否為真？何晉滄表示，他不清楚這件事情。

美國總統川普4月初宣布台灣關稅32％，台灣即啟動與美談判，8月白宮發布的名單中，台灣的暫時性關稅列為20％且需疊加。隨台美關稅談判進入最後階段，我方爭取3大方向，包含調降對等關稅稅率至15％且不疊加原稅率、爭取232條款關稅優惠待遇，以及以「台灣模式」，透過台美政府之間的「G2G」方式，協助台灣企業赴美投資。

何晉滄24日赴立法院財委會備詢，立委賴士葆關心，台美關稅進度，是否今年有機會可以完成談判？何晉滄回應，因為今年剩沒幾天，美國還有耶誕節假期，暗示今年完成談判的機會不高，恐無法在年底確定。至於，有無機會在2月的農曆年前敲定？他則回應，這也會牽涉到美方的時間。

前立委蔡正元日前爆料，台美要簽訂《對等貿易協議》，美方提出對台關稅改為不疊加的15％的條件，包含營業額達新台幣500億元的製造業，要優先投資美國到一定額度等8條件，如果立法院未通過，美國將對台灣課徵32％關稅，賴士葆問到，是否有這回事？何晉滄則說不清楚這件事情。

賴士葆判定，川普現在急於見大陸國家主席習近平，兩國見面之前，台灣的對等關稅都不會確定。賴士葆說，台灣對美國毫無招架能力，不只是「跪美」，甚至是「舔美」，談判拖這麼久，台灣還是前幾名跟美國開始談，到現在都還未有具體結果。台灣花了錢買了武器，1、200億美元的買武器也不來，想要的武器也不給台灣。

行政院長卓榮泰曾說，台美關稅談判他從感恩節期待到耶誕節；並也曾透露，談判由行政院副院長鄭麗君領軍的台美關稅談判團隊積極與美溝通，距離最後總結會議仍尚待努力，但技術性磋商已進入具體成熟階段，期待早日確定談判結果。