台美關稅談判合照曝光！黃智賢狠批「黃國昌天空照」

政治中心／楊佩怡報導

台美關稅談判正式定案，美國宣布台灣對等關稅降至15％且不疊加MFN，待遇與日、韓、歐盟齊平。而行政院也曝光了行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮和美國商務部長盧特尼克的合照。對此，資深媒體人大酸黃國昌，「本來鐮刀拿出來要割稻尾，結果鐮刀拿出來沒有東西割了，一陣心靈空虛」。





台美關稅談判「雙方合照曝光」！黃智賢批「黃國昌天空照」：不甘做龍套又加戲

行政院今（16）日曝光了行政院副院長鄭麗君（右3）與盧特尼克（左3）的合影。（圖／行政院提供）

黃智賢今（16）日在直播中怒批黃國昌是「臨演」，因為在台美在簽定關稅條約時，都守口如瓶，簽字前都不能說就是為了避免破局，和不可預料的事情，結果黃國昌還參一腳宣稱到美國是要談關稅，演成關稅是他談的，而黃國昌的網軍、支持者、小草們跟蔥就開始洗，「說黃國昌念力發威震得川普連滾帶爬，給台灣15%都是黃國昌的功勞」。黃智賢狠酸，美國不讓黃國昌演，所以提前洩漏給外媒《紐約時報》，她開嗆：「黃國昌本來鐮刀拿出來要割稻子尾、要收割，結果鐮刀拿出來沒有東西割了，一陣心靈空虛」。

黃國昌結束華府拜會之行搭機返台前，特別在AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（圖／民眾黨提供）

而黃智賢還說道，她不能容忍的就是說謊，不希望自己交一個一天到晚說謊的朋友，直言：「這種人我沒辦法跟他做朋友，我沒辦法跟他坐下來一起吃飯，這種人坐在我旁邊，我食慾就很差、就很想吐！」。接著黃智賢秀出鄭麗君與盧特尼克在辦公室的合照指出，對比黃國昌在某一棟商務大樓屋頂「對著天空拍照」，或是到日本去高市早苗辦公桌拍照。黃智賢直喊：「你是個龍套，人家都不會這樣對你。自己不甘做龍套又要加戲、又沒有誠信、又說謊、又要反覆橫跳，我親美親中、我親美又親中、我反中我反美、我反美又反中」。





