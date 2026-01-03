台美關稅談判呼之欲出？川普跨年突拋關稅變動 他曝時程：可能不只台灣

​美國總統川普（Donald Trump）回鍋白宮後，2025年出台的對等關稅政策掀起全球政經局勢海嘯，白宮於當地時間12月31日跨年夜表示，川普已簽署公告，將進口櫥櫃、浴室櫃和軟墊家具加徵關稅的決定再延後一年。值得注意的是，台灣現行對等關稅稅率為20%+N，但台美談判結果遲未出爐。針對台美關稅談判定案時程，經濟部長龔明鑫2日在經濟部接受媒體訪問時表示，美國正積極與多國陸續達成協議，推測很可能一次公布多國的關稅結果。

歷經2025年的關稅陰影，今年台灣與美國都將面臨大選，加之最高法院對川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收特定關稅作出裁定是否逾越憲法界線的判決尚未出爐，全球經濟恐仍有變數。然而，儘管關稅爭議不斷，但仍為美國財政帶來一定的挹注，根據財政部統計，2025年關稅收入截至10月前就超過2152億美元，川普也數度高喊「關稅紅利」，如承諾未來可將部分關稅收入轉化為直接發放給中低收入民眾的每人2000美元「紅利金」。等。

美國總統川普數度強調關稅紅利。（資料照，美聯社）

台灣目前稅率為20%，但須疊加出口原有的最惠國（MFN）稅率及反傾銷、反補貼稅，台灣與美國展開關稅談判多時，屢屢傳出已達到「最後階段」。​從7月間開始，各類台灣有意加碼數千億美元，以爭取最佳稅率的傳聞；而總統賴清德11月中旬曾表示，台美對等關稅談判「缺臨門一腳」，目標是爭取20%關稅稅率調降且不疊加，另在美國對半導體進口展開「232條款」調查方面，也盼取得最惠國待遇。

看好經濟成長表現 龔明鑫： AI趨勢仍是成長動能

針對台美關稅談判時程，龔明鑫2日受訪時表示，台美雙方大致上已有共識，現在就等最後的總結會議，從近期新聞報導來看，美國近日積極同步與多國展開談判，預估相關時程可能會配合整體進度，屆時有可能一起公布。另外，針對新年經濟情勢，龔明鑫認為成長動能仍以人工智慧（AI）為主，預估國際市場對AI、半導體等產品需求持續強勁。他也提到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次來台鞏固產能布局與溝通，顯示台灣在全球AI供應鏈的重要性，此外他也看好今年經濟成長表現，有望「超乎預期（3.54%）」

