台美關稅談判團隊今歸國 鄭麗君：台灣已成全球關鍵力量

行政院副院長鄭麗君表示，「在所有跨部會大家努力之下，我們今天走到關鍵的這一步路，尤其是我們每一次在前線談判的時候，事實上，院長、總統都是無時差在台灣standby，隨時可以打電話回來請示，解決我們所有問題，所以是整個政府，大家一起努力走到今天這一步。」

感謝政府作為最強後盾，此次談判團隊由鄭麗君領軍，並由行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人共同參與，14日晚間出發赴美，並在美東時間15日完成總結會議。

包括對等關稅降到15%不再疊加，還談出創舉——「台灣模式」，也就是台灣企業自主投資2500億美元，以及政府提供最高2500億美元的信用擔保，進行供應鏈合作；更成為全球第1個取得美232條款最優惠待遇的國家。行政院長卓榮泰肯定談判團隊擊出一支漂亮全壘打，親自來接機。

行政院長卓榮泰表示，「當然後續還會有辛苦的過程，副院長、楊珍妮政委跟談判代表，我們所有談判團隊，會持續以國家的利益、產業的利益、國人的健康跟糧食安全4大目標，完成總統、國人所交付的責任。」

鄭麗君說，這次談判證明台灣人的努力、技術和產業，台灣已經成為世界上關鍵力量，充分感受到世界看好台灣、需要台灣，整個談判過程，明（20）日早上行政院會正式說明。

