台美關稅談判團隊凱旋返國 鄭麗君：這是整個政府的努力

行政院長卓榮泰赴桃園機場迎接鄭麗君副院長一行，凱旋歸國。





行政院鄭麗君副院長、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領我方談判團隊於美東時間1月15日與美方談判團隊針對臺美關稅議題進行總結會議，達成四項談判目標，於19日搭機返抵國門。為感謝談判團隊辛勞與付出，行政院長卓榮泰今日清晨親自前往桃園國際機場迎接鄭副院長及楊總談判代表等一行歸國，鄭副院長也感謝卓院長在整個談判過程中給予談判團隊最大支持與信任。

卓院長致詞時表示，國人高度關注臺美關稅貿易談判過程及結果，鄭副院長與楊總談判代表率領我方談判團隊多次赴美磋商，每一次他都希望親自接機，但為免帶給鄭副院長及談判團隊太大壓力而未前來。卓院長指出，談判團隊此次成功獲得相當實質且具有意義的進展與結果，後續雖仍有一段辛苦的過程，但他相信鄭副院長及楊總談判代表所率領的談判團隊定會持續秉持維護「國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全」四大原則，全力完成總統與國人交付的責任。

卓院長提到，行政院張惇涵秘書長稍早也與在場立委們一同前往登機口迎接鄭副院長、楊總談判代表及所有談判團隊成員，同時入境大廳也有許多百工百業理事長及先進們不約而同到場，希望向談判團隊表達感謝。卓院長表示，行政院將於明（20）日上午9時針對臺美關稅談判召開返國說明會，屆時將針對整體談判過程、具體結果及後續發展等，向國人進行更詳細且清楚的說明。卓院長也以掌聲感謝鄭副院長、楊總談判代表及全體談判團隊的辛勞付出。

行政院鄭麗君副院長致詞。

隨後，鄭副院長發表返國談話時表示，她在飛機上才得知卓院長要親自接機的消息，因為院長特別交代同仁保密，讓她感到相當不好意思，尤其院長公務繁忙，卻仍親自前來接機，以行動為全體談判團隊加油打氣，令所有團隊成員深受感動。鄭副院長特別感謝卓院長在整個談判過程中給予團隊最大支持與信任，每一次她抵達美國華府後，時常第一時間就收到院長詢問「平安抵達了沒？」和「加油」的訊息與鼓勵。

鄭副院長強調，她與楊珍妮政委雖擔任談判代表，但其實談判團隊就是整個政府，除了談判代表之外，還包括各相關部會代表；另外，從總統、副總統、卓院長，到總統府、國家安全會議及行政院三位秘書長，皆參與無數次決策會議，並擬定各項策略，方能建立總體談判方針及方向，並在跨部會共同努力下，走到今日的關鍵一步。她指出，每當團隊在前線談判時，總統與卓院長都在臺灣無時差的等候，讓她可以隨時致電請示，解決所有問題，所以是整個政府大家一起共同努力走到這一步，她內心非常感謝。

針對此次臺美關稅談判過程與結果，鄭副院長說明，臺美雙方歷經9個月談判，我方談判團隊此行在華府與美方談判團隊舉行總結會議，並確認臺灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；同時也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是雙方談判的重要階段性結果。此外，談判團隊也與美國商務部簽署臺美投資備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署進一步了解，預計數週後將再正式簽署「臺美對等貿易協定」；待兩份協議皆完成簽署後，便完成最後一哩路，以及總統與卓院長所交付的任務。

鄭副院長強調，經過此次與美方磋商供應鏈合作，再次證明臺灣人的努力、臺灣的技術與產業已成為世界關鍵力量，讓政府充分感受到世界看好臺灣、需要臺灣。未來政府將全力在臺灣持續擴大投資，將產業根基扎得更深、更廣，同時也會支持產業在國際上進行有利的國際布局，以延伸及擴展實力，以更壯大的臺灣，自信地走向世界。

此行，卓院長親赴桃園機場迎接鄭麗君副院長、楊珍妮總談判代表、國家安全會議黃重諺諮詢委員等人歸國。隨後，卓院長陪同鄭副院長入境通關，許多民眾來到入境大廳熱情歡迎談判團隊回國，並向成員們說聲「辛苦了」。卓院長、鄭副院長、楊總談判代表也親切與民眾握手寒暄、合影，並由行政院李慧芝發言人、范雲立委分別代表致贈花束予鄭副院長及楊總談判代表。最後，卓院長與鄭副院長、楊總談判代表、張惇涵秘書長、李慧芝發言人、阮昭雄副秘書長、黃重諺諮委、桃機公司楊偉甫董事長、林月琴立委、范雲立委、郭昱晴立委、張雅琳立委等人合影留念。

