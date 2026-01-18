台美關稅談判團隊歸國 卓揆親接機 鄭麗君：世界看好台灣、需要台灣

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美完成台美關稅談判，確認台灣取得「對等關稅15%且不疊加」等重要共識。鄭麗君與談判團隊今日(19日)清晨6時多返抵國門，行政院長卓榮泰親自接機，並向談判團隊表達感謝。鄭麗君致詞也提到，本次與美磋商供應鏈合作證明一件事「就是世界看好台灣、需要台灣」。

台美對等關稅歷經多次協商談判，結果在16日出爐，台美對等關稅降至15%且不疊加，並且未來針對232條款半導體及其衍生品相關課稅，我方也將獲「最惠國待遇」。

本次由行政院副院長鄭麗君及行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊於19日清晨返抵桃園國際機場，行政院長卓榮泰等人親自迎接一行人返國。

卓榮泰表示，台美關稅貿易協定談判過程非常辛苦，本次取得「相當實質而且有意義的進展跟結果」，他指出，鄭麗君與談判團隊將持續以「國家的利益、產業的利益、國人健康跟糧食安全」四大目標，完成賴總統與國人交付的責任。

鄭麗君致詞表示，台美對等關稅談判歷經九個月，確認台灣取得「對等關稅15%且不疊加」，這是所有貿易逆差國家中最優待遇，同時也取得未來針對232條款半導體及其衍生品相關可能關稅的「最惠國待遇」。

鄭麗君指出，這次與美方磋商供應鏈合作證明一件事情，就是台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，並感受到世界看好台灣、需要台灣。她強調，政府持續支持產業國際佈局，以更壯大的台灣自信走向世界。她說：『(原音)經過這一次我們跟美國磋商供應鏈合作，證明一件事情，就是台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵的力量，我們充分感受到，世界看好台灣、需要台灣，我想政府我們會全力的在台灣 持續擴大投資，把產業的根基扎得更深、更廣。我們也會支持產業在國際上進行有利國際佈局來進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣自信的走向世界。』

鄭麗君並指出，本次已與美國商務部先簽署投資MOU，預計數週後將再簽署「台美對等貿易協議」。她表示，待兩份協議都完成簽署後，「就算完成最後一哩路」，即可達成賴總統與行政院長所交付的任務。