台美關稅談判團隊返台後再開記者會 卓揆：有助台灣取得有利戰略地位
美國川普總統於去（2025）年8月公布最後一波「對等關稅」課稅稅率名單，台灣從原先的公布的32％降至20％，但是既有稅率再加上20％「對等關稅」。經過雙方5個月的磋商後，台美雙方16日均宣布達成包括「台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。昨（19）日台美「對等關稅」政院談判團隊返抵國門，並於今（20）日再召開一次記者會，向國人說明台美關稅談判階段性結果、後續簽署「台美對等貿易協定（ART）」進展，以及台美雙方完成對等關稅談判對我國產業影響及因應。
行政院長卓榮泰表示，賴清德總統自前（2024）年520上任至今正好滿20個月，其中有將近10個月時間，鄭副院長都在與美方進行關稅談判，為國家及行政院做了許多重要工作。回顧前年10月美國大選期間，政府便體認到未來國際經濟情勢將有所轉變，因此在同年10月成立「經濟外交工作小組」，並於11月成立「台美經貿工作小組」，持續關注及全盤掌握國際情勢發展，及早展開任何必要工作。
卓院長指出，當美國川普總統於台灣時間去（2025）年4月3日清晨宣布對等關稅後，憑藉「台美經貿工作小組」長達數月針對各種關稅變化的不同情境進行推估分析，政府於當日立即提出產業衝擊報告，其中低推估為關稅增加10％，對我國產業衝擊可能達300多億元；中推估為增加20％，衝擊可能達500多億元；高推估為增加30％，衝擊可能達800多億元。行政院續於4月4日召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會向國人說明，並提出880億元的產業支持方案，而後增加為930億元，台灣也成為全球第一個提出產業支持方案的國家，感謝鄭副院長及所有部會首長在當時全力投入，讓政府能即時因應。
卓揆提到，4月3日後的10天內，賴總統與他、鄭副院長、龔明鑫前秘書長等人進行超過20場次的院內會議、產業座談，並持續與媒體溝通說明；4月5、6日適逢連假，總統仍連續兩天邀請資通訊（ICT）及傳統產業座談，對產業需求進行深入了解，並錄製影片向國人說明我國因應對等關稅的原則。
卓榮泰指出，在台美談判過程中，為讓美方重視並理解我方訴求，蕭美琴副總統提出「黃金計畫（Golden Plan）」，以金色視覺設計呈現，讓川普總統更容易看見該計畫內容。此外，鄭麗君副院長亦提出「台灣模式」合作方式，一部分是由台灣企業直接自主投資2,500億美元，另一部分是政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2,500億美元之融資額度，這兩項2,500億美元是分開的，卓院長籲請社會各界切勿將其混淆為5,000億美元，以免造成後續談判工作不必要的困擾。
卓院長表示，他曾和鄭副院長說：「只要收到美方的時間安排，隨時出發、手續後補，不用事事請示；要請假，隨時可以去。」在此期間，鄭副院長率領談判團隊經歷六輪實體談判及無數次視訊會議，長期處於「台灣空間、美國時間」的挑燈夜戰狀態；賴總統更親自領軍，在談判團隊與美方正式談判前，進行重要視訊會議，並於談判結束後聽取談判過程及階段性報告。
卓揆說，過去20個月來，鄭副院長投入將近一半的時間在談判工作上，對她而言是極大的考驗，鄭副院長與整個談判團隊具備「超人的體力」，不僅要配合美方時間進行視訊會議及實體談判，更需在談判前後整理資料，即時向總統報告進度，體力負荷相當龐大；同時，鄭副院長也面臨巨大壓力，因為她承受台美雙方基本的國家利益，要做出最終的折衷與協處，任務非常艱辛，但副院長處理得相當好。尤其面對如此重大的談判，必須對照中、英文法條，鄭副院長展現極佳的毅力與耐力，逐字、逐條比對艱深的法律用語，如此專注、投入與仔細，沒有超人的耐性是無法達成的。
卓榮泰強調，此次台灣與美國談判的成果，較其他國家更為豐富、完整且面面俱到，讓台灣取得較有利的戰略地位，而後續還要進一步完成「台美對等貿易協定（ART）」，相信鄭副院長與整個談判團隊會繼續努力，總統府及行政院也會隨時給予全力支援。
隨後，副院長鄭麗君表示，此次談判取得4項共識，包含對等關稅15％不疊加、美方承諾就232半導體及衍生品關稅，台灣享有最優惠待遇及免稅配額；台灣也與美方簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」，未來數周預計完成簽署「台美對等貿易協定」，同時也期盼未來美方儘速完成「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」。至於所謂對等關稅15％不疊加的計算方式，美方給予我方的優惠，與歐盟、日、韓、瑞士等的計算方式是一樣的，也就是當我國輸美的產品MFN（最惠國稅率）小於15％，我們就以15％為稅率；當MFN大於15％的時候，就依MFN計算，這個計算方式對於所有取得不疊加的國家是一樣的。
在信保融資機制部分，鄭副院長指出，目前國發會下已設有國家融資保證機制，未來政府將在此機制下，建立專案信保機制，以授信額度上限2,500億美元規模試算，承載倍數以15倍至20倍規劃、保證成數以5成至6成規劃，預估最終需要的保證專款規模介於62.5億至100億美元之間。鄭副院長補充，信保專款來源除由國發基金籌措外，同時邀請公股及民間銀行共同參與。
鄭麗君表示，MOU中並沒有載明年限限制，當企業有需要時才會進行融資申請，且銀行還要經過授信審查，有需要信保才會啟動相關機制，因此初步研擬分5期建立信保機制，第一期僅需以上保證專款規模（預估62.5億至100億美元之間）的五分之一規模就可建立，後續分期注入。不過這是研議中的方案，尚待討論後決定。
鄭副院長說，台美進行供應鏈合作並非台灣供應鏈的移轉，而是在美國進一步擴大產業實力，尤其近年台灣半導體產業海外投資成長，也帶動國內台灣半導體產業整體發展，去年我國半導體產業總體產值已達到6.5兆元規模，同時台灣總體經濟也有顯著成長。至於台積電的投資布局，政府尊重台積電規劃，政府也長期協助台積電擴大在台投資，台積電在台灣投資先進製程及封裝的規模絕對遠大於在其他國家的投資，台灣護國神山也持續壯大當中。
鄭麗君表示，過去政府強調「Taiwan can help」，期盼未來是「Taiwan-U.S. can lead」，台美投資MOU戰略目標是在「根留台灣、布局全球」思考下，以「台灣模式」支持我國產業進行有利國際布局，進一步延伸我國產業實力，同時透過台美強強聯手及互補，發揮加乘效果，打造民主陣營高科技產業供應鏈，進一步促成台美經貿關係升級為AI人工智慧戰略夥伴關係，以及互惠貿易夥伴關係。
針對「台美對等貿易協定」簽署進展部分，楊珍妮政委兼總談判代表表示，目前台美正就協定文本草案進行最後檢視及豁免對等關稅項目與降稅清單核對，針對美方要求台灣全面開放市場，我方秉持「守護國家及產業利益、糧食安全及國防韌性」原則與美方談判，一旦簽署完成，將立即向國人報告完整內容，並依法送交立法院，同時提出影響評估報告，相信「台美對等貿易協定」簽署後，將有助我國經濟及貿易政策全面接軌國際。
另就台美雙方完成對等關稅談判對我國產業影響及因應部分，龔明鑫部長說明，此次台灣爭取到15％對等關稅不疊加，針對工具機、機械產業、汽車零組件，在稅率與日、韓等競爭對手拉齊後，有助提升上述產業在美國的市場競爭力；在自行車、水五金、手工具產業部分，此次我國取得較中國及越南等競爭對手更優惠稅率，大幅提升競爭優勢；其他包含塑膠、紡織、醫療器材產業，稅率同樣優於競爭對手。針對半導體產業，龔部長指出，台灣ICT產業已陸續進行全球布局，期盼未來透過台美雙向投資合作進行深度鏈結。龔部長強調，在AI人工智慧及半導體產業上，「世界需要台灣，台灣也需要世界」，相信此次談判結果有助台灣繼續在全球高科技領域扮演關鍵角色。
