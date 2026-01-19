台美關稅談判團隊返國 鄭麗君：國際社會清楚看見台灣的實力與價值

行政院副院長鄭麗君（中）率領談判團隊赴美，完成台美關稅談判多項階段性目標，於19日清晨返抵國門。行政院長卓榮泰（右三）特別前往桃園國際機場接機，肯定談判成果。（陳麒全攝）

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，完成台美關稅談判多項階段性目標，於19日清晨返抵國門。行政院長卓榮泰特別前往桃園國際機場接機，肯定談判成果。鄭麗君表示，透過此次談判更深刻感受到，「台灣人的努力、技術與產業，已成為世界上一股關鍵力量。」

鄭麗君此次偕同行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及相關部會官員，於14日晚間赴美，並在美東時間15日完成總結會議。台美雙方在多項議題上取得重要進展，包括台灣對等關稅調降至15％，且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率；在半導體及半導體衍生品相關的232條款關稅上，爭取到最優惠待遇；並就擴大供應鏈投資合作及深化台美AI戰略夥伴關係達成共識。

卓榮泰接機時表示，台美關稅與貿易協定談判過程艱辛，鄭麗君多次往返美國，此行終於取得實質且具意義的成果。未來談判團隊將持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全四大目標為核心，完成總統賴清德與國人交付的責任，行政院也將於20日上午9時舉行正式說明會，向外界說明談判內容。

鄭麗君指出，她是在飛機上才得知院長親自接機，既感到不好意思，也十分感動，感謝卓榮泰在整個談判過程中給予團隊最大的支持與信任。她透露，每次抵達華府，經常第一時間就收到院長關心團隊平安的訊息，讓前線同仁備感鼓舞。

鄭麗君強調，談判團隊代表的是整個政府的力量，從賴清德總統、副總統蕭美琴到卓榮泰與多位秘書長，歷經無數次決策會議擬定策略，讓談判有清楚方向。前線談判期間，總統與院長也隨時在台灣待命，即時提供指示與協助，是跨部會、跨層級的共同努力成果。

她表示，歷經9個月談判確認，台灣在逆差國家中取得對等關稅15％且不疊加的最優待遇，並爭取到未來半導體及相關衍生品232條款關稅的最惠國待遇。此次亦先與美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），並預計數週後再與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議，完成談判「最後一哩路」。

鄭麗君指出，透過此次供應鏈合作磋商，國際社會更清楚看見台灣的實力與價值。政府未來將持續擴大國內投資、強化產業根基，同時支持產業進行有利的國際布局，讓台灣以更堅實的自信走向世界。

