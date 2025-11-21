台美關稅談判外媒曝敲定投資4千億美元 龔明鑫：還沒確定

台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，外媒報導，台美關稅談判底定，台灣可能投資美國金額達4000億美元，其中包含台積電投資的1650億美元。經濟部長龔明鑫今天表示，還沒確定，若有確定結果，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明。

英國《金融時報》引述知情人士報導，台灣跟美國的關稅協議近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，可能約為4000億美元，並可能計入台積電在亞利桑那州承諾投資的1650億美元。

龔明鑫今天下午出席「經濟部因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」前接受媒體採訪時表示，目前還沒確定，如果有確定結果，行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室一定會對外說明。

至於談判結果是否最近會出爐？龔明鑫僅回應，「我們努力」。