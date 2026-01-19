台美關稅談判大功臣 他細數楊珍妮超狂經歷「低調卻無法忽視」
台美對等關稅敲定降至15%且不疊加的最惠國待遇稅率，赴美談判的行政院副院長鄭麗君、及政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（19日）清晨返抵國門，行政院長卓榮泰也親自到場接機。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今凌晨在臉書發出長文，細數楊珍妮的過往經歷，盛讚她是「談判團隊中低調卻無法忽視的存在。」
歷經孫運璿、蔣經國時代 台灣加入WTO推手
張育萌提到，楊珍妮在1983年進入國貿局工作，當時的行政院長是孫運璿、總統是蔣經國。隨後，楊珍妮在國貿局認識前經濟部長鄧振中，2人的目標就是要讓台灣加入世界貿易組織WTO，當時前總統蔡英文是政大教授，被邀請擔任WTO入會談判顧問，國貿局常為了這個「不可能的任務」挑燈夜戰，最終讓台灣在2002年正式加入WTO，成為第 144個會員國。
張育萌指出，楊珍妮隨後被派駐到瑞士日內瓦的WTO代表團，繼續為台灣的多邊談判打拼。而經濟部2007年3月成立「經貿談判代表辦公室」（OTN），需要專責打國際談判的團隊，這個辦公室人力精簡、責任沉重，除了要談自由貿易協定（FTA），還要同時處理國際爭端。當時第一仗就遇到歐盟擴大課稅範圍，在經貿辦的努力下，台灣最終告贏歐盟。
台灣首位女性國貿局長 APEC關鍵後援
楊珍妮在2014年8月升任國貿局長，成為台灣首任女性國貿局長。張育萌指出，楊珍妮當時曾說：「男性或女性都一樣，做事真的比較重要。」她除了在轟動全國的「黑心地溝油」案件後，必須時刻掌握台灣的產品出口狀況；也面臨台灣在APEC期間與美日分別會談，引來的中國對台抗議，楊珍妮必須隨時掌握情資，成為APEC團隊的關鍵後援。
拜登時期負責21世紀台美貿易倡議談判
到了2020年5月，時任總統蔡英文連任後，楊珍妮出任「台灣美國事務委員會」主任委員，負責當時台美21世紀貿易倡議的談判工作，最終在2023年，美國貿易代表署宣布台美完成談判，時任美國總統拜登在8月簽署《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法》。
總統賴清德2024年就職後，楊珍妮出任行政院政委，同時兼任經貿辦總談判代表，加入這次台美對等關稅的談判任務，歷時10個月後，終於談到關稅15%不疊加，並加上對232條款的最優惠待遇。
張育萌表示，讓他印象深刻的是，當鄭麗君說明談判成果後，楊珍妮也接著說：「這是一個全面性的談判，比拜登時期的『台美21世紀貿易倡議』更廣」。他感嘆，楊珍妮3年前才替台灣談到台美史上最完整的「台美21世紀貿易倡議」，談判桌上的驚濤駭浪，肯定不是政治口水可以比的。「很多談判不是奇蹟，而是一群人用幾十年累積的專業，在關鍵時刻，為國家一肩扛起。」（責任編輯：卓琦）
（延伸閱讀：敲定「台美關稅15％」後抵台 鄭麗君：世界看好台灣、需要台灣）
更多上報報導
台美關稅降到15%換2500億投資？ 柯文哲怒轟：把台灣賣給美國也是賣國
敲定「台美關稅15％」後抵台 鄭麗君：世界看好台灣、需要台灣
快訊／鄭麗君回來了 飛機上得知卓榮泰接機「緊張得睡不著」
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 36
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 702
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 22 小時前 ・ 42
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 4
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 17
【台積電創富1】台積電創造多少富豪？身價破10億元股東2090人
台積電（2330）為台灣創造多少富豪？上周護國神山股價改寫1750元天價紀錄，16日終場收盤在1740元，只有持有600張以上的股東身價就飆破10億元，據集保結算所最新資料顯示，截至16日為止台積電共有2090位身價超過10億元以上的富豪股東，較一年半之前大增528人之多，令人咋舌。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 4
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 68
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
李洋幫王齊麟慶生！網見眼神「深情凝視」笑翻：一夫一妻完美詮釋
奧運金牌選手王齊麟昨（18）日迎來31歲生日，除了老婆前啦啦隊成員陳詩媛（十元）曬出巨肚幫他慶生，過去的好搭檔、現任運動部部長李洋也在週末放下公務幫王齊麟慶生，「麟洋配」再度合體，照片中王齊麟一手老婆、一手李洋，李洋則手捧蛋糕望著王齊麟，讓網友笑稱「一夫一妻完美詮釋」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 16
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難
洪詩為失智公公把屎把尿 李運慶揭真相反擊：動個腦不難EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 3
經典賽》蔡其昌會長談陳冠宇再戰WBC 「他比誰都更渴望再次穿上國家隊的戰袍」
2026年第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，中華隊成員也陸續投入集訓。一度傳出婉拒邀約的左投陳冠宇，仍名列32人集訓名單之中，備受關注。對於陳冠宇再披中華隊戰袍，中華職棒大聯盟會長蔡其昌也在社群表達謝意，並說道：「冠宇比誰都更渴望再次穿上Team Taiwan國家隊的戰袍，當下卻選擇成全別人的愛，才是最艱難的決定。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 3
劉品言產後3個月認「不滿意身材」：感受到焦慮 連晨翔生存慾爆棚！5字甜誇老婆
劉品言去年11月宣布生下女兒「連踢踢」，日前在社群上發文分享新年第一個旅行是去露營，其中更坦言對於目前身材有點焦慮，被虧拍照技術不佳的「隊友」連晨翔則「生存慾」爆發，留言猛誇老婆：「明明就很美。」鏡報 ・ 6 小時前 ・ 6
剛喊不熟！朱孝天突轉發F4合照 言承旭點名「吵不散朋友」卻獨漏他
F4近來合體話題不斷，卻始終少了朱孝天的身影。因與相信音樂理念不合、雙方關係緊張，朱孝天未能參與F4的合體演唱會與後續活動，而他在15日迎來47歲生日，卻因一個社群舉動再度被推上討論焦點。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 22
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 178