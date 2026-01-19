台美關稅談判大功臣 他細數楊珍妮超狂經歷「低調卻無法忽視」





台美對等關稅敲定降至15%且不疊加的最惠國待遇稅率，赴美談判的行政院副院長鄭麗君、及政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（19日）清晨返抵國門，行政院長卓榮泰也親自到場接機。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今凌晨在臉書發出長文，細數楊珍妮的過往經歷，盛讚她是「談判團隊中低調卻無法忽視的存在。」

歷經孫運璿、蔣經國時代 台灣加入WTO推手

張育萌提到，楊珍妮在1983年進入國貿局工作，當時的行政院長是孫運璿、總統是蔣經國。隨後，楊珍妮在國貿局認識前經濟部長鄧振中，2人的目標就是要讓台灣加入世界貿易組織WTO，當時前總統蔡英文是政大教授，被邀請擔任WTO入會談判顧問，國貿局常為了這個「不可能的任務」挑燈夜戰，最終讓台灣在2002年正式加入WTO，成為第 144個會員國。

張育萌指出，楊珍妮隨後被派駐到瑞士日內瓦的WTO代表團，繼續為台灣的多邊談判打拼。而經濟部2007年3月成立「經貿談判代表辦公室」（OTN），需要專責打國際談判的團隊，這個辦公室人力精簡、責任沉重，除了要談自由貿易協定（FTA），還要同時處理國際爭端。當時第一仗就遇到歐盟擴大課稅範圍，在經貿辦的努力下，台灣最終告贏歐盟。

台灣首位女性國貿局長 APEC關鍵後援

楊珍妮在2014年8月升任國貿局長，成為台灣首任女性國貿局長。張育萌指出，楊珍妮當時曾說：「男性或女性都一樣，做事真的比較重要。」她除了在轟動全國的「黑心地溝油」案件後，必須時刻掌握台灣的產品出口狀況；也面臨台灣在APEC期間與美日分別會談，引來的中國對台抗議，楊珍妮必須隨時掌握情資，成為APEC團隊的關鍵後援。

拜登時期負責21世紀台美貿易倡議談判

到了2020年5月，時任總統蔡英文連任後，楊珍妮出任「台灣美國事務委員會」主任委員，負責當時台美21世紀貿易倡議的談判工作，最終在2023年，美國貿易代表署宣布台美完成談判，時任美國總統拜登在8月簽署《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法》。

總統賴清德2024年就職後，楊珍妮出任行政院政委，同時兼任經貿辦總談判代表，加入這次台美對等關稅的談判任務，歷時10個月後，終於談到關稅15%不疊加，並加上對232條款的最優惠待遇。

張育萌表示，讓他印象深刻的是，當鄭麗君說明談判成果後，楊珍妮也接著說：「這是一個全面性的談判，比拜登時期的『台美21世紀貿易倡議』更廣」。他感嘆，楊珍妮3年前才替台灣談到台美史上最完整的「台美21世紀貿易倡議」，談判桌上的驚濤駭浪，肯定不是政治口水可以比的。「很多談判不是奇蹟，而是一群人用幾十年累積的專業，在關鍵時刻，為國家一肩扛起。」（責任編輯：卓琦）

