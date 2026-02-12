台美關稅談判大勝！ 61％國人按讚、74％催立院速審
日前台美關稅談判達成15％不疊加成果，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨12日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，公布台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。
吳崢表示，台美關稅談判達成15％不疊加，與日韓等主要競爭國家相同的結果，有高達61.0％民眾認為滿意，僅有24.8％不滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過六成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3％、66.3％的高滿意度。此外，20-29歲民眾有高達66.6％滿意關稅結果。進一步詢問關稅談判結果中，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10％，有高達70.0％民眾認為對傳產出口有幫助，僅20.8％認為沒幫助。
吳崢指出，民眾對於政府持續台美深化合作，也有極高肯定。日前賴清德總統親自宣布的「台美經濟繁榮夥伴對話」中，強化台美經濟安全，加速建構非紅供應鏈，特別是在 AI 與半導體領域，有高達71.4％民眾贊成、18.9％不贊成；此外，「矽盛世宣言」中台美進行供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作，有71.4％民眾認為對台灣經濟有幫助，僅有17.4％認為沒幫助。
吳思瑤表示，民調清楚反映跨黨派、跨世代的高度共識。整體有74.1%支持立法院儘速審議並通過對美談判成果，僅14.9%反對，差距達五倍，各黨派皆逾五成力挺，20至29歲更高達82.3%，民意方向十分明確。同時，亮眼的經濟數據驗證了現行路線的正確性，2025 年台灣經濟成長率高達 7.37%，創 15 年新高；失業率低於 3%，為 25 年來最佳；台股更在昨(11)日封關日衝上 33,605 點寫下歷史新高。吳思瑤說，賴清德總統上任以來股市成長近 58%，相較馬英九任內封關僅8095點，八年下跌12.9%，萬點僅是口號，現在的成果是有目共睹。
吳思瑤進一步說，在經濟路線選擇上，67.6%國人支持優先與美日合作，而中間選民有60.3%肯認擴大與美日合作，呈現多數國人期待台灣深化與美日經貿關係。最後，吳思瑤呼籲，民調具體數字已說明當前經貿路線方向，在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進的阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。
台美關稅協定明可望簽署 卓榮泰籲減少不必要揣測
民進黨公布民調 74.1%贊成立院速審台美關稅協定
（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨今天召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，對於關稅談判結果高達61%滿意，更有74.1%民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，超過5成贊成儘速審議。
