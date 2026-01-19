台美關稅談判大成功！鄭麗君曝：每次談判賴清德都無時差待命等候

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

行政院副院長鄭麗君今(1/19)表示，這次的對美關稅談判，每當前線談判時，總統賴清德、行政院長卓榮泰都在台灣無時差等候，讓自己可以隨時致電請示，解決所有問題，是整個政府一起走到這一步，自己內心非常感謝。

副閣揆鄭麗君對美貿易談判團上午回國，閣揆卓榮泰親自前往桃園機場接機，行政院提供

鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表、行政院政委楊珍妮等談判團隊成員，在本月15日與美方針對台美關稅議題，達成4項談判目標，並於今日清晨搭機返抵國門，卓揆也親赴桃園機場接機。

鄭麗君說明，台美雙方歷經9個月談判，我方談判團隊此行在華府與美方談判團隊舉行總結會議，並確認台灣取得對等關稅15%不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇；同時我方也取得未來232半導體及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是雙方談判的重要階段性結果。

鄭麗君補充，談判團隊也與美國商務部，簽署台美投資備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署進一步了解，預計數周後將再正式簽署「台美對等貿易協定」；待兩份協議皆完成簽署後，便完成最後一哩路，以及賴總統與卓揆所交付的任務。

卓榮泰表示，談判團隊此次成功獲得相當實質且具有意義的進展與結果，後續雖仍有一段辛苦的過程，但他相信談判團隊定會持續秉持維護「國家利益、產業利益、國人健康、糧食安全」4大原則，全力完成總統與國人交付的責任。

卓榮泰指出，政院將於明日上午9點，針對台美關稅談判，召開返國說明會，屆時將針對整體談判過程、具體結果及後續發展等，向國人進行更詳細且清楚的說明。也感謝鄭麗君、楊珍妮及全體談判團隊的辛勞付出。

鄭麗君表示，自己與楊珍妮雖擔任談判代表，但其實談判團隊就是整個政府，除了談判代表之外，還包括各相關部會代表；另外，從賴總統、副總統蕭美琴、卓揆，到總統府、國家安全會議及行政院三位秘書長，皆參與無數次決策會議，並擬定各項策略，方能建立總體談判方針及方向，並在跨部會共同努力下，走到今日的關鍵一步。

鄭麗君指出，每當團隊在前線談判時，賴總統與卓揆都在台灣無時差的等候，讓她可以隨時致電請示，解決所有問題，所以是整個政府大家一起共同努力走到這一步，她內心非常感謝。

鄭麗君說，經過此次與美方磋商供應鏈合作，再次證明台灣人的努力、技術與產業，已成為世界關鍵力量，讓政府充分感受到世界看好台灣、需要台灣。未來政府將全力在台灣持續擴大投資，將產業根基扎得更深、更廣，同時也會支持產業在國際上進行有利的國際布局，以延伸及擴展實力，以更壯大的台灣，自信地走向世界。

