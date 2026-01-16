台美關稅談判定案！北京稱堅決反對 林佳龍感謝5產經大佬助提「台灣模式」

​台美關稅談判結果底定，雙方結束總結會議並簽署投資合作備忘錄（MOU），中國外交部表示，反對建交國與「中國台灣地區」商簽任何具主權意涵和官方性質的協定。對此，我國外交部今（16）日晚間發表回應；外交部長林佳龍則透過社群媒體細數談判成果4大重點，並感謝外交部團隊不分日夜、全力以赴協助談判團隊，同時點名5名產經界人士，協助政府分析情勢進而提出「台灣模式」。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於美東時間15日，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊，進行關稅談判總結會議，達成至少4項談判目標，並共同見證我駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）與美國在台協會（AIT），於美國商務部共同簽署投資MOU。

中國稱反對商簽官方協定 外交部：無權干預他國主權

中國外交部發言人郭嘉昆今日於例行記者會中，對於《路透社》記者提問，有關美國和台灣簽署貿易協議，削減台灣多項出口產品關稅，台灣將加大對美國科技行業投資，外交部有何評論？郭嘉昆僅簡短回應，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區，商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。美方應當切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。」

對此，我國外交部今日晚間發表回應，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國也從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀。中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論突顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部表示，欣見談判團隊與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判；外交部將在此基礎，及總統賴清德與行政院指導下，持續推動總合外交核心策略，與各相關部會協力推動經濟外交工作，並擴大與私部門合作，強化「以大帶小、軟硬兼施、公私協力、內外循環」的精神，共同打造經貿「台美聯合艦隊」，持續促進台美雙邊全方位經濟科技合作夥伴關係。

我外交部表示，欣見談判團隊與美方就台美對等關稅及相關細節達成共識，順利完成談判。（資料照，鍾秉哲攝）

林佳龍：台美經貿關係歷史性發展，合作基礎更穩固

林佳龍晚間則透過臉書發文表示，台美關稅談判結果正式公布，也迎來台美經貿關係歷史性發展，台灣的競爭力來自產業實力與人民敬業精神，台美關稅談判定案，對產業界而言，除了降低不確定性，也有了清晰的投資路徑，而這項進展讓台美合作的基礎更穩固，也展現台灣在變局中的實力與韌性；他也細數談判成果涵蓋的4大重點，整體方向呼應賴清德提出的「經濟日不落國」政策，協助國內企業依循「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的路線前進

林佳龍說，感謝鄭麗君、楊珍妮率領談判團隊奔走與協調，並感謝兼任行政院經貿談判辦公室副總談判代表的外交部政務次長陳明祺，以及外交部北美司、駐美代表處俞大㵢及全體人士，在這段時間協助談判團隊，不分日夜、全力以赴。

林佳龍也特別點名5名產經界人士表達感謝，包括中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠、台積電董事長暨總裁魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、緯創資通董事長林憲銘，及宏碁創辦人施振榮等產經界前輩，協助政府正確分析情勢，進而提出「投資加上融資信用保證」及「科技產業聚落」的創新模式，成功創造台美雙贏、政企雙贏的「台灣模式」。

林佳龍指出，外交與經貿工作需要跨部會整合、政府與民間協力才能將談判成果轉成長期的制度與互信基礎。台美合作在近年，陸續有具體連結與進展，例如台積電擴大投資美國、中油與阿拉斯加州天然氣開發公司的合作，都展現台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願；而長榮、華航與星宇航空相繼增設飛美國直航班機，也顯示產業往來、投資布局與民眾交流的需求正在增加。

林佳龍提到，外交部為此也對應政策規劃，強化服務據點與能量，積極推動增設在亞利桑那州鳳凰城辦事處與德州Taiwan Tower，提供整合式政府服務，促進台美雙向投資與服務交流的各項需求。他也重申，台灣期待持續與美國建立互利、共榮的夥伴關係，以「台美聯合艦隊」的模式，促進雙方產業鏈融合與雙向投資，強化台美經濟實力與國家安全，共創繁榮。

