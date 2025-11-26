台美關稅談判已完成技術性磋商 卓榮泰：正進行文書交換

卓榮泰表示，目前各種技術性的磋商已經完成，在進入到總結會議前，現在就在文書交換過程，確定一些內容。（圖／黃耀徵攝）

行政院長卓榮泰今（26）日出席中華民國工商協進會舉辦的「114年工商早餐會」，並對外說明對美經貿談判的最新進展。他表示，目前「技術性磋商」階段已經完成，現在在「文書交換」過程。並提到，向美國談判的過程當中，提出一個台灣模式的策略，這不是把台灣力量往外移，是把力量擴張出去。

卓榮泰指出，台美關稅談判進度到哪？目前各種技術性的磋商已經完成。在進入到總結會議前，現在就在文書交換過程，確定一些內容。業界、社會都希望盡快定下來，讓大家有所遵循，我們也朝這個方向努力。

廣告 廣告

卓榮泰表示，向美國談判的過程當中，提出一個台灣模式的策略，這個台灣模式有別於各國，自己認為也優於各國，是由台灣產業自主的全球佈局、產業自主性的去投資，政府提供金融保證，但台美雙方將以政府對政府的方式，由美方提供台灣，未來在美國設立一個服務園區所需的行政協助與優惠。

卓榮泰認為，這就是所謂的台灣模式，各國很難得做這樣的工作，因為只有台灣有這個服務園區的概念、做法跟成績，可以在美國做這樣的工作，但是各位更放心，這不是把台灣力量往外移，是把力量擴張出去。

卓榮泰強調，不可能複製台灣各種成功的經驗，但是可以讓台灣的經驗去服務赴美投資的廠商，也很希望在比較快的時間中能得到最終決定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」

黃子佼獲緩刑4年！ 律師讚「二審法官有智慧」：35名被害者變2千多人

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口