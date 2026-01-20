台美關稅談判幕後 卓榮泰揭鄭麗君壓力大：連聲音都在顫抖

行政院長卓榮泰揭關稅談判內幕，指出領軍談判的副院長鄭麗君承受龐大壓力。（鏡報李智為）

台美歷經9個月密集談判，拍板取得對等關稅15%且不疊加MFN待遇，半導體及相關衍生品也在232條款中獲得最優惠條件。我方並提出由產業投資與政府信用保證各2500億美元的合作方案。行政院20日召開「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰首度談及談判幕後，直言領軍談判的副院長鄭麗君，承受難以想像的壓力，甚至多次與他對話時聲音微微顫抖。

壓力有多大？卓榮泰親揭談判內幕

卓榮泰表示，自己上任20個月以來，鄭麗君有一半時間都投入台美談判。無論是在美國進行實體協商，或是配合美方時差進行深夜視訊會議，談判結束後，仍需向總統報告並整理大量資料，體力與心力都是極大考驗。

卓榮泰提到，外界曾說鄭麗君最後一次落淚是在45歲，這次談判期間，他沒有見過她哭，卻能清楚感受到壓力寫在她臉上、藏在心裡，「壓力之大，讓她好幾次在跟我講話時，聲音是微微在顫抖」，因為她承擔的是台美雙方最核心的國家利益折衝。

關稅談判靠過人耐心與毅力

卓榮泰指出，面對艱澀的英文法律條文，鄭麗君幾乎是字字對照中英文內容、逐條檢視條款細節。在多次向總統簡報時，即便會議已接近尾聲，仍反覆補充細節，展現高度專注與投入。他形容，沒有超乎常人的耐心與毅力，根本無法完成這樣的談判任務。

此次談判歷經6輪實體會談與無數次視訊協商，行政團隊形容自己過的是「台灣空間、美國時間」。卓榮泰也強調，談判成果並非終點，未來仍有貿易協定持續推進，行政院與總統府將持續全力支援談判團隊。

