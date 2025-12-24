台美關稅談判年底完成？ 江啟臣：機率微乎其微

〔記者林欣漢／台北報導〕對於台美關稅談判，能否在年底前完成，立法院副院長江啟臣今日接受專訪時表示，美國已經進入耶誕及新年假期，從行政、公務員的角度，這段時間他們基本上在放假，除非有什麼非常緊急的事情，才會在休假時間處理，否則機率上是很低的，或美國總統川普親自要宣布，現在看起來，要在下週三之前完成宣布，機率是微乎其微的。

江啟臣認為，這件事還是可以有所討論，基本上各國在經貿談判的過程中，不是只有行政部門有角色，國會、人民也有一定的角色，因為涉及到國家利益及人民權益，談判就是give and take，這中間一定有人扮白臉、有人扮黑臉，大部分國家都是行政部門扮白臉，國會部門扮黑臉。

江啟臣表示，這次的對美關稅談判，外界都很難知道內容涉及哪一些，哪些可能對我們構成傷害，社會要提早知道做準備，就算最後不會發生，但是過程中讓人民有所了解及準備，甚至因為這樣可以由國會、民眾扮黑臉，給予對方壓力，確保自己的底線，但很可惜在這次談判沒有看到。

江啟臣指出，即便是美方要求台灣投資、採購多少，國會還是能發聲，4月底32％關稅提出後有90天的暫緩，台美國會聯誼會赴華府與美方國會、行政部門進行說明、遊說工作，我們採購這麼多軍購，這些錢能否也列為與美方的貿易平衡數字裡，這會有很大的影響。

江啟臣舉例，1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」這400億美元，若分成7年，每年好幾十億美元，該不該算在雙邊的貿易平衡中，甚至未來台積電1650億美元要不要列入，這是國會可以講的，例如日韓是企業投資也能列入，這樣算進去就差很多，人民某種程度上對這種談判就比較能接受。

