台美關稅談判底定 江啟臣：不代表挑戰結束

立法院副院長江啟臣21日邀請捷克前眾議長艾達莫娃前往台中精密科技園區參訪。（陳淑娥攝）

立法院副院長江啟臣21日特別邀請捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）前往台中精密科技園區參訪，實地了解在地工具機、智慧製造與自動化產業的完整聚落與國際競爭力，立委廖偉翔、黃健豪也陪同。江啟臣指出，台美關稅談判雖底定，並不代表挑戰結束，台灣產業仍持續升級轉型、強化技術並提高附加價值，才能因應全球供應鏈重組帶來的新局勢。

江啟臣表示，台中是台灣製造業的重要聚落，此行特別安排國際友人親訪台中，希望讓外賓實地認識台灣製造業的韌性與實力。近期美國關稅與台美經貿談判雖大致底定，但只是結束產業面對的部分不確定性，並不代表挑戰結束，台灣產業仍必須持續升級轉型、強化技術並提高附加價值，才能因應全球供應鏈重組所帶來的新局勢。

廣告 廣告

艾達莫娃指出，能夠親自走進台中的產業聚落，讓她對台灣製造業留下深刻印象。自己卸任議長後，目前主要工作就是替捷克國家產業尋找國際合作夥伴，協助企業建立跨國連結，相信捷克與台灣在高端製造與科技領域具備高度互補性，未來合作空間相當廣闊。

行程中，江啟臣特別準備象徵祝福的「馬上幸福」春聯致贈艾達莫娃，寓意情誼長存、合作順利，並以台灣傳統文化向國際友人傳達誠摯祝福。艾達莫娃對這分別具意義的禮物表達感謝，並表示感受到台灣人民的溫暖與熱情。

江啟臣最後強調，台灣與世界各國不只是安全夥伴，更應深化經貿與產業的實質合作；台灣與捷克在產業結構與價值理念上高度契合，可成為彼此進入歐洲與亞洲的重要門戶，未來他將持續推動國際產業交流，帶更多國際夥伴走進台中、了解產業，為台中與台灣製造業爭取更多合作與發展機會。

【看原文連結】