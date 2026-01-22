台美關稅談判底定 洪申翰：傳產鬆一口氣

（中央社記者吳欣紜台北22日電）台美關稅影響就業市場，勞動部長洪申翰今天說，減班休息人數沒預期嚴峻，且談判成果對傳產幫助大，廠商透露鬆一口氣，但關稅仍有細節未公布，不會預設最樂觀情境。

台美關稅談判日前達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN。洪申翰今天接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，談及關稅對就業市場衝擊時表示，從4月至今，對等關稅談判的變動確實讓部分產業緊張，但整體衝擊並未如外界預期般嚴峻。

洪申翰舉例，從去年4月開始數據為2000多人，後一路到7、8月增加至4000多人，去年11月更一度有9000多人減班休息，但這兩個月數據又下降，目前為5400多人。

洪申翰表示，許多廠商說訂單回流因此停止實施減班休息，對於工具機等傳產廠商，後續關稅調降為15%且不疊加MFN，數據減少的機會就會更大，目前就業市場狀況的衝擊沒有當初預期這麼大。

洪申翰表示，減班休息廠商幾乎是水五金、機械設備製造等產業，過去傳產確實比較辛苦，因為日本、韓國還有FTA（自由貿易協定）等，但這次關稅談判能和日韓拉齊，這對傳產幫助真的蠻大的，不少廠商說「隧道很長，但好像看到一點光」。

不過，洪申翰說，談判過程中，美方有要求開放市場，當中涉及進口台灣關稅以及非關稅壁壘情況，最後結果還是看談判團隊，但作為行政部門不能設想最樂觀情境，還是會準備好相關資源，包含僱用安定措施等協助勞工。

台美對等貿易協定（ART）預計數週後簽署，並將送立法院審議。洪申翰今天向立法院喊話，科技業半導體從業人口約100萬人，傳產則有接近800萬人，真的希望不要阻擋，擋了可能就讓原本辛苦的傳產情況雪上加霜。

另外，針對2026年的勞動挑戰，洪申翰表示，除了關稅之外，2026年面對整體情勢是複雜的，包含產業缺工、AI對勞動市場的影響，有許多面向，勞動部必須針對不同面向來應對。

洪申翰舉例，AI工具應用帶來效率但也帶來風險，包含企業人資可能用AI工具篩選履歷，但這可能造成就業歧視不自知，或者是用AI工具打考績、解僱等，因此也需要關注勞工的救濟面。

洪申翰說，勞動部必須花很多力氣去思考，如何在AI更普及及滲透率越來越高的時代，針對產業狀況可能遇到的風險問題進行盤點，後續會擬定指引，也會有監測計畫，了解產業如何使用AI工具等。（編輯：管中維）1150122