台美關稅談判底定 賴清德盼朝野攜手推動國家發展

（中央社記者葉素萍台北21日電）台美關稅談判底定，兼任民進黨主席的總統賴清德今天感謝行政院副院長鄭麗君率領行政院談判團隊，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果；賴清德期盼，不分中央地方與朝野黨派，共同推動台灣經濟與國家整體發展。

民進黨今天召開中執會，賴清德指出，在鄭麗君及談判代表團歷經9個月的努力下，已經在上週順利完成與美國的關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。

他說，這次結果讓台灣的對等關稅調降至15%且不疊加，條件跟日韓、歐盟相同；同時，台灣是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。

廣告 廣告

賴清德表示，感謝鄭麗君率領行政院談判團隊在這段期間的辛苦努力，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果。

他強調，「台灣模式」合作方式中，承諾對美投資的2500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為。至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。

另外，賴清德表示，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，不一定需要政府的信用保證就可以取得正常融資，因此絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

賴清德認為，整體而言，這次談判成果不僅有助台灣產業在國際布局上取得有利地位，美方也表達願促進投資台灣的五大信賴產業，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。

賴清德期盼，不分中央地方、朝野黨派，團結攜手，共同推動台灣經濟與國家整體發展。（編輯：林淑媛）1150121