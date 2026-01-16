台美關稅談判底定！賴清德說明4項好消息 盼朝野共同支持協議

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美經貿工作小組今（16）早公布台美關稅談判結果，包括達成「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等4項目標。對此，總統賴清德稍早表示，感謝談判團隊這段時間的辛勞，其實今早清晨他們也沒睡覺，密切關注談判過程，希望國人同胞能團結合作，也期盼朝野黨團共同支持這份談判協議，讓台灣大步向前。

總統賴清德表示，感謝鄭麗君、楊珍妮談判團隊的辛勞，不管是實體談判到美國，還是在台灣透過視訊的談判，都非常辛苦。（資料照）

行政院台美經貿工作小組表示，鄭麗君副院長、楊珍妮總談判代表所率領的我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄。

賴清德今早出席2026台中百工百業博覽會開幕典禮，並在會前就台美關稅談判結果發表談話。賴清德表示，相信各位國人同胞已經知道，台美對等關稅在今天清晨已經底定的好消息，鄭麗君副院長、楊珍妮政委也在第一時間於美國召開記者會，卓榮泰院長更在今早10點對國人做詳細清楚的說明，所以他現在僅扼要地做一些補充。

賴清德指出，這次談判我方承諾政府將協助台灣企業投資美國2500億美元，台灣政府也將運用信用保證，支持台灣金融機構授信台灣企業赴美投資額度2500億美元，因此得到四個目標。

第一，「對等關稅降為15%，同時不疊加」，這是美國主要貿易逆差國，包括日本、韓國跟歐盟相同的待遇。過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定，日、韓商品銷往美國，相對於台灣商品銷往美國更有競爭優勢，但現在大家全都拉平，反而提供了台灣傳統產業銷往美國的好機會。

第二， 「232關稅最優惠待遇」，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品，能在一定額度內免稅，還能得到最優惠的稅率。而其他適用 232 條款的一些商品，包括木材家具、汽車零組件或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三，「台灣模式得到美國的支持」， 後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣赴美投資的企業能形成聚落，這樣有助於台灣企業跟美國企業在研發設計、還是在廣大的市場上合作，讓台灣產業能進一步地融入美國的經濟結構當中。

第四，「不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣」， 投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、四世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏的發展，今天的談判未來會更有助於台灣的產業，立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

賴清德說，感謝鄭麗君、楊珍妮談判團隊的辛勞，不管是實體談判到美國，還是在台灣透過視訊的談判，都非常辛苦，他也要感謝蕭美琴副總統、行政院卓院長等部會，在談判時都過美國時間，今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判過程，希望國人同胞都能夠團結合作，大家一起努力，台灣未來會更好，他也要呼籲未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

