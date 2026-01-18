台美關稅談判府院開400場會議 總統親自督軍「黃金計畫」

台美關稅談判的過程中，府院至少召開了400場會議，為了配合美國的時差還經常挑燈夜戰，總統賴清德更親自主持決策會議，副總統蕭美琴也為整個談判計畫命名為「黃金計畫（Golden Plan）」，而我方企劃書在送交白宮時被放置在最上層，展現我國高規格的準備受到美方重視。

總統府和行政院針對台美關稅談判，總共召開大約400場會議，根據了解，在談判的相關工作上，總統賴清德都是親自召開決策會議，台美六次實體談判過程中，所有參與談判的幕僚以及談判成員，包括在美國的談判小組，還有在台灣的賴清德、卓榮泰都是兩邊同時連線，因此兩人除了每日公開行程外，晚上還需處理與美國的視訊會議等工作，而且為了配合美國時差，會議經常晚上9點開始，凌晨1點至2點結束，所以總統府辦公室深夜都是燈火通明的情況。

在企劃案的方面，總統特別提醒，要以最高規格且精緻化的方式來呈現，所以就實體的紙本製作，更提出要以「金色」來做封面，副總統蕭美琴也進一步發想，可以把整個談判計畫命名叫做「黃金計畫（Golden Plan）」，獲得談判小組一致好評，也因為我方如此高度重視，所以企劃書是被放置在最上層送交給白宮。

而在談判結果底定之後，人在美國的行政院副院長鄭麗君第一時間便召開記者會，而卓榮泰在台灣也立即於行政院召開記者會，賴清德則透過受訪的形式對外界說明，府院統一口徑，就是要讓各界可以立即獲得最完整的資訊。

台北／林宸頡 責任編輯／馮康蕙

