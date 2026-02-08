台美關稅談判建功！再被點名參選北市長 鄭麗君：10年來沒有深入思考過

記者盧素梅／台北報導

行政院副院長鄭麗君接受華視《新聞高峰會》節目專訪今（8）日晚間播出。（圖／翻攝畫面）

台美關稅談判日前落幕，雙方確認稅率為15%不疊加，且獲得半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，民進黨內期待她參選台北市長的聲浪再起。對此，鄭麗君今（8）日晚間播出的華視《新聞高峰會》節目專訪中強調，「我很誠實地說，就是過去10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

民進黨佈局2026縣市長，目前台北市長人選還沒出爐，黨內普遍聲音認為，鄭麗君主責關稅談判受肯定，綠營基層、民代勸進聲漸強，認為是能和台北市長蔣萬安抗衡，更能拉抬全黨聲勢的人選。而民進黨立委王世堅也大力推薦鄭麗君是「第一人選」。對此，鄭麗君在今晚播出的華視《新聞高峰會》節目專訪中表示，「還是要謝謝大家這個討論，我想這也是一個期待」。

鄭麗君指出，自己有說過這個像考古題，在她擔任立委時，就有這樣的說法。另外，2020年卸任文化部長時，也有人說卸任是為了去選舉，可是事後證明沒有，自己就是照顧孩子。「我說過，我是一個說什麼、做什麼，做什麼說什麼的人，其實我也非常敬佩投入選舉的朋友，因為這是民主政治的核心」。

鄭麗君並指出，她覺得自己是智庫出身，喜歡思考政策做政策，所以選擇一個她覺得可以為台灣奉獻的方式，來盡自己的一點心力。主持人追問，參選台北市長這件事，有沒有在妳的心裡，飄過那一個念頭？鄭麗君回應，「我很誠實地說，就是過去超過10年，問我這個問題，我沒有深入思考過，到現在依然是這樣」。

