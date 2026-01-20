台美關稅談判成功！卓榮泰揭關鍵布局 ：包括「黃金計畫」與台灣模式
記者盧素梅／台北報導
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。對此，行政院長卓榮泰今（20）日表示，這是副院長鄭麗君帶領團隊近10個月努力的成果。台灣企業將赴美投資2500億美元，政府另以信保機制提供2500億美元企業授信額度，協助國內產業全球布局。卓榮泰強調，兩筆2500億美元獨立運作，並非合計5000億。此談判展現台灣對國際經貿變局的超前部署，為後續貿易協定奠定良好基礎。
行政院今天上午舉行台美關稅談判說明記者會，包括行政院長卓榮泰，行政院副院長鄭麗君，行政院秘書長張惇涵，行政院政委楊珍妮，經濟部長龔明鑫，國發會副主委詹方冠及行政院發言人李慧芝出席。
卓榮泰致詞時表示，今天剛剛好是賴清德總統去年520上任到現在滿1年8個月，也就是20個月意思。她說，過去這20個月以來，鄭麗君有9個多月的時間都在談判，從去年的4月2號，當美國川普總統宣布對等關稅之後，到今天也是9個多月，將近10個月。所以說鄭麗君在20個月的任期當中，幾乎有一半的時間是在談判。但是這一半的時間也不是單純只有談判，她也是為國家、為行政院做了很多很多的重要工作。
卓榮泰指出，我們就話說從前，其實在前年的10月，當美國大選還在進行的時候，我們就感覺到未來新的國際經濟的情勢會有所轉變。所以我們在2023年10月就成立了行政院「經濟外交工作小組」，一直到了隔一個多月，2023年的11月，感覺到美國大選的結果，隨即在這個行政院的經濟外交工作小組下，又成立了「台美經貿專案小組」，這個台美經貿專案小組從那個時候開始就密集的工作。
卓榮泰表示，而國人最能夠了解的一項工作，就是當美國川普總統4月2日宣布對等關稅之後，我們有提出了一個對產業衝擊的一份報告，也隨即提出了對產業的支持，而這份衝擊報告，從各種關稅的變化對我國各項產業的衝擊，從低推估、中推估到高推估，分別設定了不同的情境，進行了深入的研析，提出了具體的方案。
卓榮泰並表示，她記得當時的低推估是10%的變化（關稅增加10%），可能對產業的衝擊要到300多億；中推估是20%，對產業衝擊到500多億；高推估到30%，衝擊要到800多億，要不是有台美經貿專案小組的這項持續好幾個月的推估的一個分析，政府不可能在4月3日討論出、就看到這樣的報告，而且在4月4日就向媒體跟國人先進做報告。
她說，這一段是要向各位報告的是，政府一直關注國際情勢的發展，尤其是美方大選可能對世界經貿情勢帶來新的一個變局，所以我們就進行了全盤的掌握，及早的開始做任何必要的一個工作。也因此4月3日以後，她翻了一下自己的記事本，4月3日以後的10天當中，總統跟行政院、她跟部長還有副院長及當時的秘書長龔明鑫，在10天當中我們進行了超過20場次的院內會議、產業的座談、媒體的溝通。
卓榮泰表示，印象最深的是4月5日、6日兩天又是連假，賴總統是連續兩天在府內邀請ICT產業以及傳產產業進行對產業進一步的了解。而賴總統也在當天錄製了一段重要的影片，向國人說明我國因應美國對等關稅做必要的一些原則的宣示，這個都是在當時，在這些推估當中，政院就提出了對產業的對等關稅衝擊提出了880億的產業支持方案，這個延伸到後來，就是我們整個特別預算當中的930億，我們再予酌加。
卓榮泰並表示，回想起來，當我們4月4日出這個產業支持方案的時候，那絕對是全世界第一個提出對產業支持的政府跟國家。因為我們有前期的作業，這個還是要感謝鄭麗君跟所有部會首長在那個工作時間重要的一些投入，我們才能夠及時的來因應。
卓榮泰也回顧，整個談判的過程當中，大家都知道一個名詞叫「黃金計畫」，如何讓美方政府最能重視且理解台灣深入準備周延方案，副總統蕭美琴就提出這個計畫，經過政委楊珍妮的說明，擺在最明顯的位置，讓川普總統容易看到內容。
卓榮泰指出，討論過程中，鄭麗君提出了「台灣模式」，也就是希望產業自主投資是一部分，政府運用信用保證，由台灣的金融機構協助國內產業進行信保，「2500億+2500億是分開的，任何媒體跟國內的政治評論員、政治工作者，不要再寫成5000億，這是絕對錯誤」。
卓榮泰強調，2500億是國內企業自主投資，2500億是政府運用信用機制，保證且透過台灣的金融機構，協助國內產業做信用保證，這兩個不同。產業怎麼投資是放眼產業全球布局、力量延伸，信用保證機制會透過跟銀行公私合力做詳細計算，「絕對不要再寫5000億，讓談判團隊能順利展開後續工作」。
卓榮泰提到，台美經過六輪實體談判、無數次視訊會議，無論是鄭麗君帶著談判團隊去到美國，或是在台灣的視訊會議，她都形容我們過得是台灣空間、美國時間，經常是挑燈夜戰。
卓榮泰用四件事情做說明，時間，過去20個月以來，鄭副院長一半時間在談判，這時間對她來說是極大考驗，在美國視訊之後，她還要進去談判，談判之後出來跟總統報告，結束了還要做更多會後資料整理，都不是我們可以想像的。再來，任何談判過程壓力非常大，這兩天看到有文章說鄭麗君45歲生產後是最後一次哭，「我這次沒有看到她哭，但深深感受她那種壓力在她臉上、在心裡，壓力之大讓她好幾次跟我講話時聲音是微微顫抖，因為她承受兩國基本的國家利益在做最終的折衷協處，但她做得相當好」。
卓榮泰強調，談判很重要還有一點是毅力跟耐心，中文英文要拿來對照，字字做比較，條文每一條做對照。好幾次跟副院長跟總統會議，談到賴清德都說「到這裡」，鄭麗君都還要補充，「她對所有事情的專注投入，沒有超人耐心沒辦法達到」。我方談判準備的條文內容，跟其她國家比較實在是豐富、面面俱到，所以外界會說我們取得比較好的戰略地位，這都是進行到現在，往後還有貿易協定要繼續談判。
