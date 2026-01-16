政治中心／綜合報導

針對台美關稅談判於美東時間15日完成總結會議，美國正式宣布對台對等關稅調降為15％，且不疊加MFN，新北市議員第一選區（八里、淡水、三芝、石門）擬參選人 游明諺 今（16）日表示，這是一項關鍵、難得且結果清楚的好消息，值得社會給予執政團隊與第一線談判人員基本的肯定與尊重。





游明諺指出，依據已公開的談判結果，台灣不僅成功將對等關稅調降為15％、且不疊加MFN，在半導體與半導體衍生品方面，更成為首個在美國232條款中取得最優惠待遇的國家；同時，台美雙方亦同步簽署投資合作備忘錄（MOU），深化供應鏈合作與AI戰略夥伴關係，這些都是具體且可被檢驗的成果。然而，中國國民黨黨主席 鄭麗文 今日受訪時，卻形容這項成果「非常痛心」，甚至批評只是「最起碼的要求」、「不過比照日韓，沒有什麼值得高興」，並進一步質疑台灣為此付出巨大代價，相關言論已引發社會高度爭議。

廣告 廣告

台美關稅談判成果出爐 游明諺：結果攤在眼前，還要繼續唱衰台灣嗎？

新北市議員第一選區（八里、淡水、三芝、石門）擬參選人游明諺關心選民。（圖／游明諺提供）

游明諺直言，問題不在於能不能提出質疑，而在於是否願意面對事實。事實是，在全球政治局勢高度動盪、地緣政治風險升高之際，行政院副院長 鄭麗君 仍然一次又一次率團赴美，歷經長時間且高強度的磋商與談判，才為台灣爭取到不疊加、最優惠待遇與制度化合作的結果，讓台灣沒有被世界邊緣化，而是被重新定位。同時，他也強調，半導體與AI產業的國際分工與投資布局，本就牽涉複雜的經濟、安全與地緣政治因素，簡化成「掏空台灣」、「全面外移」的恐嚇式說法，無助於社會理性討論，只會再次製造恐慌。更何況，台灣在232條款下取得最優惠待遇，本身就代表美方對台灣產業關鍵性的明確認知與依賴。

台美關稅談判成果出爐 游明諺：結果攤在眼前，還要繼續唱衰台灣嗎？

針對台美關稅調降為15％，新北市議員第一選區擬參選人游明諺表示，這是結果清楚的好消息。（圖／游明諺提供）

最後游明諺表示，政治人物最重要的是誠信與責任。那些過去一年多不斷宣稱美國一定重課台灣關稅、製造社會焦慮的人，如今是否願意正視結果，對社會大眾、對承受巨大壓力的第一線談判團隊，說一句負責任的話，人民都在看，也會記得。













原文出處：台美關稅談判成果出爐 游明諺：結果攤在眼前，還要繼續唱衰台灣嗎？

更多民視新聞報導

賴蕭「七喜春來」春聯夯翻天 蘇巧慧加印樹林全台首發

賴清德曾喊：陳亭妃也會當市長！網翻舊片：超強預言家

台美關稅談判合照曝光！黃智賢狠批「黃國昌天空照」

