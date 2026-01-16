台美關稅談判承諾建立「雙向投資機制」 美擴大對台投資5大產業

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊，於美東時間15日與美方就對等關稅，在美國商務部共同簽署投資MOU合作備忘錄。除爭取到對美關稅15%且不疊加外，台美經貿工作小組今日表示，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。台美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資我國「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊、生物科技產業。台美經貿工作小組指出，經過多次磋商，美方認同並接受我國以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，這將有助於我國業者成功在美國拓展半導體及ICT產業版圖，這不僅將厚植台灣科技產業實力，更進一步深化台美經貿戰略合作。 台美經貿工作小組強調，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務(EMS)、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。 工作小組說明，我國高科技產業具國際規模，籌資管道多元，第二類的資本承諾並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元的融資額度，給予有融資需求的投資業者。 此外，為確保我方業者享有最有利的投資環境，美方也承諾將致力協助台灣企業取得土地、水電、基礎設施、稅務優惠、簽證計畫等必要資源。 在「促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係」方面，工作小組表示，台美產業長期互補，擴大投資將增進彼此共榮發展，美國希望打造本土AI供應鏈、成為世界AI中心，我方則以「根留台灣、布局全球」為最重要的國家總體戰略。工作小組指出，因此擴大布局美國，以台灣頂尖的製造能力，結合美國客戶的創新研發、人才及市場優勢，將讓彼此成為最重要的高科技戰略夥伴，共同鞏固雙方全球高科技領導地位。 工作小組強調，除擴大對美投資外，台美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將在我方鼓勵下，擴大投資我國「5大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等。美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與我方合作，支持美國私部門於台灣關鍵產業的投資融資。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台美達成貿易協議！關稅降至15％ 台半導體對美直接投資2500億美元

美國商務部宣布台輸美關稅15％ 台灣模式「直接投資2500億美元 」

川普1決定白銀狂瀉 黃金也跌了

踩雷看太多了！修車師傅勸「最好別買」這7款日系車

