台美關稅談判投資美國掏空台灣？林佳龍提「一口水井論」：數學不是那樣算的

台美關稅談判結果底定，雙方上周完成總結會議並簽署投資合作備忘錄（MOU），但對於我國承諾台灣企業自主投資美國2500億美元、政府以信用保證方式提供最高2500億美元企業授信額度，引發部分人士質疑為「掏空台灣」。對此，外交部長林佳龍今（22）日接受媒體專訪時回應，台灣的談判結果是「令韓國羨慕、全世界好奇」的多贏局面，部分人士質疑「弱化矽盾」、提出「一塊大餅論」都不正確，其實應是「一口水井論」，布局全球是讓各方利益一致，台灣也更安全。

台美關稅談判歷經9個月，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮領軍談判團隊，於美東時間1月15日，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成美國對台灣關稅降為15%且不疊加、半導體及衍生品關稅取得最優惠待遇等多項預定目標；而我國則承諾以2種不同性質資本投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，及政府建立信用保證機制支持金融機構提供上限2500億美元融資額度。

不過，國內部分人士質疑相關作法是掏空台灣，國民黨主席鄭麗文更批評「無恥又無能」。對此，林佳龍今日於廣播節目《POP撞新聞》專訪中表示，台美關稅談判結果對我國企業、政府都是好的結果，國際輿論甚至是競爭國家韓國也都是如此看待，這並非供應鏈移往美國，而是供應鏈擴充，且投資美國其實是把台灣從交易的利害關係人，變成合夥股東，這對台灣的安全也會有幫助。

指井水取之不盡 林佳龍：各國因台灣得利，台灣也更安全

林佳龍指出，供應鏈重組過程中，台灣投資美國其實是「人往高處爬」，產業不能總像過往「水往低處流」，此次關稅談判結果，對台灣、美國政府雙邊都是贏的，而對國內半導體及衍生品供應鏈發展都是正面，傳統產業反應其實也很正面，因此基本上是多贏的局面；事實上，台灣在川普第一任期就已看見美中競爭趨勢，因而產業早已著手布局全球，較日、韓、歐洲超前部署至少4年。

有關我國承諾投資美國的2個2500億美元，林佳龍說明，這並非是兩者相加等於5000億美元，信用保證機制的2500億美元是上限，但許多大企業本身就有充分資金未必用得上，目前已有專家估算未來其實只會用到50億美元；而企業有公司治理，不能隨便亂投資，還有股東大會和董事會樣通過，台積電在美國已宣布投資1000億美元，「電子七哥」等半導體供應鏈投資加總也有數百億美元。

林佳龍分析，台灣供應鏈擴張到美國，其實是從合作變成合資，而美國提出供應鏈4成要在美國，但這沒有10年很難達成，且談判結果不只是台灣投資美國，美國也承諾投資台灣；部分人士質疑弱化矽盾是不了解資本市場，好的投資標的是全世界投資，而部分人士提出「一塊大餅論」也不正確，應是「一口水井論」，井水是取之不盡，布局全球是讓各方利益一致，本來可能10元全是台灣賺，現在是台灣賺15元、他國賺5元，各國因台灣更有利，台灣也更安全，「所以數學不是那樣算的。」

盧特尼克直呼俞大㵢「大使」 林佳龍：視台灣為主權國家

話鋒一轉，林佳龍提到，外界關注到鄭麗君、楊珍妮領軍談判團隊，但其實外交部政務次長陳明祺也是副總談判代表，駐美代表俞大㵢更在第一線，外交部是全天候24小時、沒時差的在備戰狀態；而盧特尼克一開始發文直呼俞大㵢為大使，後來才編輯文章改為代表，也可見是美國把台灣視為國家，因為關稅談判是主權行為，再加上商務部過往沒那麼政治化，較少遇到中共一天到晚在抗議。

林佳龍強調，台美關稅談判除了讓台美關係更密切，其實在外交上也是加分，中共固然會抗議，但更證明各方「身體很誠實」；各國為了應付中共施壓、抗議，衍生出一大堆講法，但倒頭來因為台灣國力增強、世界影響力變大，各國也都想跟台灣來往，因此外交也改變模式，變成一起「共管」中共這個不成熟、一再抗議且很容易暴怒的「戰狼」，這也是他能頻繁出訪的原因。另一方面，中國一面宣稱台灣是其一部分，此次卻對台灣拿到15%關稅「堅決反對」，也可見北京有多麼諷刺。

