台美關稅談判拍板 李淳：政府信保實際準備金約1％至3％

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判已達成共識，我方將以「台灣模式」推動台廠對美自主投資2500億美元，並由政府提供同額信用保證。前駐歐盟代表李淳指出，外界關注的政府信保金額，實際需要準備的資金比率僅約1％至3％，並非一次性支出。

李淳表示，企業自主投資的2500億美元，是依據業者實際投資規劃估算，屬企業自行決定，與政府資金無關；至於政府提供的2500億美元信用保證，主要作為企業向銀行融資時的信用擔保，實際需要提列的準備金比率最高約3％，且將視情況分年編列，不會一次到位。

報導指出，台灣自去年4月啟動對等關稅磋商，歷經多次實體與視訊會議後，於15日完成總結會議，並簽署投資合作備忘錄（MOU），達成四項談判目標。內容包括，台灣對美關稅調降至15％且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率，並爭取半導體及其衍生品、汽車零組件、木材等「232條款」項目的最優惠待遇；同時以「台灣模式」引導業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，提升科技產業競爭力，並促成台美高科技領域雙向投資，確立全球AI供應鏈的戰略夥伴關係。

李淳指出，台灣屬於美國貿易逆差國，在條件相對受限的情況下，仍能爭取到與日本、韓國及歐盟等主要貿易夥伴相近的待遇，成果值得肯定。他也強調，在美國232調查架構下，能爭取到高額免稅額度並不容易，具有指標性意義。

對於外界將政府信保額度與企業投資金額相加的說法，李淳說明，信保屬於貸款保障性質，涉及政府實際支出的準備金比例相對有限，兩者性質並不相同。

此外，報導也提到，美國商務部長盧特尼克曾表示，美方目標是在任內將台灣半導體供應鏈約40％的產能移轉至美國。對此，李淳認為，台積電赴美投資規模與節奏，仍應由企業與客戶依照市場需求共同決定，才能創造多贏局面。

