台美關稅談判拍板 藍委憂是台積電「移山條約」

行政院今（16日）宣布，台美貿易談判團隊在美東時間15日進行總結會議，達成台灣對等關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項談判目標。不過我國民間含政府要提供5千億投資。藍委皆表示，「台灣模式」根本是賠了夫人又折兵，這是護國神山的「移山條約」，說保台護國，到底保到哪裡？

藍委李彥秀指出，台美「對等關稅」歷經九個半月終於達成協議，在美國高等法院宣判「對等關稅」合法與否的前一刻結果出爐，顯見「時間壓力」以及「談判籌碼」是促成台美關稅協議的重要推手。

李彥秀說，台灣關稅調降為15％且不疊加最惠國待遇，與日韓條件相仿，對傳統產業與中小企業而言起碼維持競爭起跑線的公平；但是，我方作出的讓步，對台灣未來長期經濟、外貿以及產業發展，台灣AI以及半導體產業及其供應鏈全球性製造競爭優勢，是否能夠繼續維持領先地位，恐怕才是後續最值得觀察的地方。不僅第一類包括台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，以及第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等超出原本預期。

李彥秀直言，美國商務部長盧特尼克進一步指出「在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40％轉移至美國。」這恐怕才是台灣民眾最擔心的地方，台灣經濟過去能維持相當的榮景，很大部分來自台積電「護國神山」的高度成長，帶動相關「護國群山」供應鏈的蓬勃發展，台積電去年第四季毛利率高達62％，但是美國廠毛利率僅8％，這對台積電的獲利當然是一大挑戰，而相關產業供應鏈的外移對台灣而言恐怕不僅是經濟的影響，更是高薪工作機會的衝擊。日前已有學者擔憂「賴公移山」，未來協議送交立法院，也會嚴加審查，兼顧台灣的整體利益捍衛台灣的「護國群山」。

藍委葛如鈞則說，韓國要投資美國3500多億美元，日本投資5500億美元，我國投資金額跟日本是接近的，也暫時包含232條款，不用擔心談定後，美國又拿232條文來壓半導體，這對產業算是暫時知道數字，也知道包含哪些條件，讓業者不上不下的心稍微緩解。

不過葛如鈞也說，但日本這5500億美金，有把日本最重要的科技半導體化學原料科技送出去嗎？韓國金額比我們更低，三星、LG有送出去嗎？行政院把園區要到美國用四個字包裝「台灣模式」，聽起來很厲害，但就是盧特尼克講的，40％半導體包含供應鏈要移去美國。政府說研發會根在台灣，後來研發中心要過去，現在退到要去幫人家建園區，供應鏈都過去，不只付了錢，賠了夫人又折兵，這是護國神山的「移山條約」，說保台護國，到底保到哪裡？

葛如鈞強調，行政院有提到部分雙邊條款，不只我們投資美國，美國也會投資我國5大信賴產業，但美國有承諾金額嗎？美國是盟友，相信會有雙向性，但相關細節還是要送到立院審議，都要透過人民眼睛，做監督審議。

