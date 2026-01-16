台美關稅談判拍板！鄭麗君親說明成果：台灣是全球首個232條款最優惠國

記者劉秀敏／台北報導

台美關稅貿易談判新聞說明會:鄭麗君副院長(中)、楊珍妮政委(左)、俞大㵢大使(右)（圖／翻攝自Taiwan in the US臉書）

歷經9個月談判，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。行政院副院長鄭麗君於台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會說明，整體談判結果，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間今日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。

廣告 廣告

鄭麗君回顧整個談判，台灣面對最大的挑戰是，台灣是美國第六大貿易逆差國，同時是對美國而言最重要的半導體製造國，台美逆差中有高達九成來自半導體衍生品以及ICT產品。也因此，台美之間的談判，必須同時就「對等關稅」以及「232各項攸關美國國安目標相關關稅」，和美國貿易代表署以及美國商務部進行磋商。

鄭麗君說，歷經4月到7月底、8月到現在兩階段談判，我方在今日中午與美方進行了總結會議，達成了主要共識，並在商務部和美方簽署了「台美投資合作協議」（MOU），預計數週後，將再和美國貿易代表署進一步來簽署「台美對等貿易協定」。

鄭麗君指出，台美關稅談判，政院認為達成了四個主要目標。第一，美國對台灣的對等關稅，從4月的32%、8月初的20%，產業界非常期待我方能再調降對等關稅，現在成功地將對等關稅調降到15%且不疊加，是美國的主要逆差國當中最優惠待遇。若依據當時課徵對等關稅時，台灣主要智庫的推估，相較於去年4月的32%，將對我國產業出口及相關就業、GDP成長衝擊減緩八成。至於各個產業減緩的衝擊，回國之後會更詳細地向國人報告。

鄭麗君強調，台灣所取得的15%不疊加的稅率，跟歐、日、韓等美國主要盟友是齊平的，尤其台灣的主要競爭國如日本、韓國，美韓過去有FTA，日韓也有第一階段的貿易協定，所以過去台灣產業有許多品項的輸美稅率，其實是比日韓更高的，但經過這一次談判之後，台灣與日、韓輸美的關稅拉到齊平，而「15%不疊加」跟美國給予歐盟、日韓跟瑞士等國家的計算方式也是一樣的。而在對等關稅談判中，我方也已向美方提出爭取超過 1,000 項的對等關稅能夠豁免，數週後將與美國貿易代表署完成台美對等貿易協議，屆時若有成果完整地向國人說明。

鄭麗君表示，第二個達成的目標是，台灣取得了232最優惠待遇。在談判過程中，美方尚未公布232條款調查下的半導體及其衍生品最終稅率，所以台美是在預設的情境下，就未來美方可能制定的相關關稅來進行磋商。經過磋商後，美方承諾，美方未來制定 232 半導體及其衍生品相關關稅，不論為何，都將給予台灣最優惠的待遇。

鄭麗君指出，美國政府近日公布第一階段的232關稅，而行政命令當中也提到，未來可能擴大更多半導體及其衍生品相關的232加徵關稅，但由於台美已經完成談判，「我們是全球第一個獲得美方所承諾的，不論未來第二階段的半導體及其衍生品的關稅為何，我們都將獲得最優惠的待遇。」我方亦爭取赴美投資企業設廠及營運所需的原物料、設備、零組件等，可以豁免對等關稅及232關稅。

鄭麗君說，除了磋商半導體及其衍生品關稅之外，我方也就232其他調查的項目一併磋商，美方給予台灣輸美汽車零組件及木材15%不疊加關稅，對航空零組件則給予對等及232零關稅的優惠。針對現在還在進行調查或未來可能進行調查的項目，台美雙方未來將逐項地持續談判、協商，爭取優惠。整體而言，台灣是全球第一個就美國未來可能課徵的232關稅，取得相對完整及最優惠待遇，也顯示美國視台灣為重要的半導體的戰略夥伴。

第三個達成的目標是，以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，搶佔AI商機。鄭麗君指出，在談判過程當中，政院邀集台灣高科技業者座談後，大家達成共識，希望能在「根留台灣、佈局全球」的基本戰略目標底下，政府企業一起合作，擴大在美國的投資佈局，讓台灣的高科技產業持續擴大。而我方提出的「台灣模式」，在磋商中也獲得美方正面回應。

鄭麗君表示，「台灣模式」的第一項，是2,500億美元的外國直接投資（FDI），其中包含了部分正在進行的投資計畫，屬於企業自主的投資規劃；第二個承諾是，為支持企業赴美佈局，由政府提供信用保證，協助金融機構提供融資上限2,500億美元的授信額度。這項承諾與日韓模式不同，並非由政府出資，而是由政府扮演信用保證的機制，支持金融機構經過專業授信審查，提供給有融資需求的企業金融方面的支持。

第三項「台灣模式」是，期待透過台美政府之間的合作，共同打造「產業聚落」，讓在美國投資佈局的企業能夠降低成本與風險，包含我方向美方爭取，希望美方提供土地、水電基礎設施與便捷的行政措施、友善的法規環境等，也獲美方回應並載明在MOU當中。

鄭麗君接續指出，第四個達成的目標是，在此次談判中，促進了台美高科技雙向投資，希望未來彼此能夠成為緊密的AI戰略夥伴。除了「台灣模式」擴大在美投資外，美方也承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣。因此，我方也歡迎美國投資總統賴清德所推動的「五大信賴產業」，包含半導體、AI以及軍工產業、安控產業、次世代通訊等前瞻科技產業，這部分也載明在MOU當中，美國也將擴大在台灣的投資。同時，我方也透過「台灣模式」，期待跟美方成為未來引領高科技發展，尤其是 AI 產業供應鏈發展的共同戰略夥伴。

最後，鄭麗君表示，除了今日所簽署的台美投資 MOU之外，數週後也將與美國貿易代表署，就磋商數月的「台美對等貿易協議」進行簽署，包括過去所磋商的關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障跟環境保護以及商業機會等內容，也將載明在該協議當中，待簽署後會第一時間向國人報告內容。她也強調，所有的談判內容跟協議，都將在完成談判之後，將協議文本完整送交國會，並同時提出影響評估，供國會審議。

更多三立新聞網報導

台美關稅談判「四項目標」全達成 卓榮泰讚：擊出一支漂亮的「全壘打」

台美關稅談判4大共識！他質疑「把錢往外送」 管碧玲一句話反擊了

快訊／台美關稅降至15%不疊加、獲232最優惠待遇 卓榮泰10時親自說明

一文看懂／川普關稅拍板15%！台灣主動出擊和美國「談判時間軸」曝光

