台美關稅談判拍板！鄭麗君親說明成果：台灣是全球首個232條款最優惠國
記者劉秀敏／台北報導
歷經9個月談判，台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，確認「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅最優惠待遇」等多項共識。行政院副院長鄭麗君於台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會說明，整體談判結果，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。
鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間今日上午在駐美代表處召開記者會，說明台美對等關稅談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。
鄭麗君回顧整個談判，台灣面對最大的挑戰是，台灣是美國第六大貿易逆差國，同時是對美國而言最重要的半導體製造國，台美逆差中有高達九成來自半導體衍生品以及ICT產品。也因此，台美之間的談判，必須同時就「對等關稅」以及「232各項攸關美國國安目標相關關稅」，和美國貿易代表署以及美國商務部進行磋商。
鄭麗君說，歷經4月到7月底、8月到現在兩階段談判，我方在今日中午與美方進行了總結會議，達成了主要共識，並在商務部和美方簽署了「台美投資合作協議」（MOU），預計數週後，將再和美國貿易代表署進一步來簽署「台美對等貿易協定」。
鄭麗君指出，台美關稅談判，政院認為達成了四個主要目標。第一，美國對台灣的對等關稅，從4月的32%、8月初的20%，產業界非常期待我方能再調降對等關稅，現在成功地將對等關稅調降到15%且不疊加，是美國的主要逆差國當中最優惠待遇。若依據當時課徵對等關稅時，台灣主要智庫的推估，相較於去年4月的32%，將對我國產業出口及相關就業、GDP成長衝擊減緩八成。至於各個產業減緩的衝擊，回國之後會更詳細地向國人報告。
鄭麗君強調，台灣所取得的15%不疊加的稅率，跟歐、日、韓等美國主要盟友是齊平的，尤其台灣的主要競爭國如日本、韓國，美韓過去有FTA，日韓也有第一階段的貿易協定，所以過去台灣產業有許多品項的輸美稅率，其實是比日韓更高的，但經過這一次談判之後，台灣與日、韓輸美的關稅拉到齊平，而「15%不疊加」跟美國給予歐盟、日韓跟瑞士等國家的計算方式也是一樣的。而在對等關稅談判中，我方也已向美方提出爭取超過 1,000 項的對等關稅能夠豁免，數週後將與美國貿易代表署完成台美對等貿易協議，屆時若有成果完整地向國人說明。
鄭麗君表示，第二個達成的目標是，台灣取得了232最優惠待遇。在談判過程中，美方尚未公布232條款調查下的半導體及其衍生品最終稅率，所以台美是在預設的情境下，就未來美方可能制定的相關關稅來進行磋商。經過磋商後，美方承諾，美方未來制定 232 半導體及其衍生品相關關稅，不論為何，都將給予台灣最優惠的待遇。
鄭麗君指出，美國政府近日公布第一階段的232關稅，而行政命令當中也提到，未來可能擴大更多半導體及其衍生品相關的232加徵關稅，但由於台美已經完成談判，「我們是全球第一個獲得美方所承諾的，不論未來第二階段的半導體及其衍生品的關稅為何，我們都將獲得最優惠的待遇。」我方亦爭取赴美投資企業設廠及營運所需的原物料、設備、零組件等，可以豁免對等關稅及232關稅。
鄭麗君說，除了磋商半導體及其衍生品關稅之外，我方也就232其他調查的項目一併磋商，美方給予台灣輸美汽車零組件及木材15%不疊加關稅，對航空零組件則給予對等及232零關稅的優惠。針對現在還在進行調查或未來可能進行調查的項目，台美雙方未來將逐項地持續談判、協商，爭取優惠。整體而言，台灣是全球第一個就美國未來可能課徵的232關稅，取得相對完整及最優惠待遇，也顯示美國視台灣為重要的半導體的戰略夥伴。
第三個達成的目標是，以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，搶佔AI商機。鄭麗君指出，在談判過程當中，政院邀集台灣高科技業者座談後，大家達成共識，希望能在「根留台灣、佈局全球」的基本戰略目標底下，政府企業一起合作，擴大在美國的投資佈局，讓台灣的高科技產業持續擴大。而我方提出的「台灣模式」，在磋商中也獲得美方正面回應。
鄭麗君表示，「台灣模式」的第一項，是2,500億美元的外國直接投資（FDI），其中包含了部分正在進行的投資計畫，屬於企業自主的投資規劃；第二個承諾是，為支持企業赴美佈局，由政府提供信用保證，協助金融機構提供融資上限2,500億美元的授信額度。這項承諾與日韓模式不同，並非由政府出資，而是由政府扮演信用保證的機制，支持金融機構經過專業授信審查，提供給有融資需求的企業金融方面的支持。
第三項「台灣模式」是，期待透過台美政府之間的合作，共同打造「產業聚落」，讓在美國投資佈局的企業能夠降低成本與風險，包含我方向美方爭取，希望美方提供土地、水電基礎設施與便捷的行政措施、友善的法規環境等，也獲美方回應並載明在MOU當中。
鄭麗君接續指出，第四個達成的目標是，在此次談判中，促進了台美高科技雙向投資，希望未來彼此能夠成為緊密的AI戰略夥伴。除了「台灣模式」擴大在美投資外，美方也承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣。因此，我方也歡迎美國投資總統賴清德所推動的「五大信賴產業」，包含半導體、AI以及軍工產業、安控產業、次世代通訊等前瞻科技產業，這部分也載明在MOU當中，美國也將擴大在台灣的投資。同時，我方也透過「台灣模式」，期待跟美方成為未來引領高科技發展，尤其是 AI 產業供應鏈發展的共同戰略夥伴。
最後，鄭麗君表示，除了今日所簽署的台美投資 MOU之外，數週後也將與美國貿易代表署，就磋商數月的「台美對等貿易協議」進行簽署，包括過去所磋商的關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障跟環境保護以及商業機會等內容，也將載明在該協議當中，待簽署後會第一時間向國人報告內容。她也強調，所有的談判內容跟協議，都將在完成談判之後，將協議文本完整送交國會，並同時提出影響評估，供國會審議。
更多三立新聞網報導
台美關稅談判「四項目標」全達成 卓榮泰讚：擊出一支漂亮的「全壘打」
台美關稅談判4大共識！他質疑「把錢往外送」 管碧玲一句話反擊了
快訊／台美關稅降至15%不疊加、獲232最優惠待遇 卓榮泰10時親自說明
一文看懂／川普關稅拍板15%！台灣主動出擊和美國「談判時間軸」曝光
其他人也在看
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 173
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 97
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 25
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 19 小時前 ・ 218
陳亭妃初選險勝林俊憲 陳智菡曝「真實民意差距」
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗立委林俊憲，將代表綠營對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡15日評論指出，陳亭妃在黨內派系新潮流持續打壓下仍能勝出，顯示其實力非常強勁，真實民意支持度可能遠高於檯面上公布的數字。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
挺1.25兆國防特別條例？黃國昌喊「反對決心更強烈」：民眾黨將自提版本
藍白昨日在立法院程序委員會上，第7度封殺行政院所提的1.25兆國防特別條例。甫自美返台的民眾黨主席黃國昌，今（14日）上午9時30分召開記者會，說明訪美結果。會中他痛批，行政院提出的版本僅用7個條文，就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！民眾黨將自行提出版本」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 229
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 119
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 52
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 636
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 2
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 10
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言