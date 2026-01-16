台美關稅談判拍板！ 鄭麗君：成功爭取2最優惠待遇、4大核心目標





台美關稅談判歷經9個月磋商，美東時間15日完成總結會議，拍板多項關鍵成果。行政院副院長鄭麗君15日於駐美代表處召開記者會指出，此次談判為我國爭取到「兩個最優惠待遇」與「四項核心目標」，不僅成功下修對等關稅，也在半導體及供應鏈合作上取得制度性保障，進一步鞏固台美在高科技與AI領域的戰略夥伴關係。

鄭麗君表示，談判最重要成果之一，是台灣對等關稅調降至15%，且不與原有最惠國（MFN）稅率疊加，稅率水準與日本、韓國、歐盟等美國主要盟友齊平，並成為美國主要逆差國中最低。她指出，依國內智庫評估，與今年4月曾面臨的32%稅率相比，此一結果可為出口、就業及GDP衝擊減輕約八成。

第二項最優惠待遇，則是針對美國未來可能依232條款課徵半導體及其衍生品關稅，美方承諾將給予台灣最優惠待遇。鄭麗君強調，台灣是全球第一個在232半導體議題上，事前取得制度性保障的國家，有助於降低高科技產業面對的不確定性。

在四大談判目標方面，鄭麗君指出，除成功爭取15%不疊加的對等關稅外，其次，也為半導體、半導體衍生品，以及汽車零組件、木材等232項目爭取最優惠待遇，航空零組件更獲零關稅安排。

第三，以「台灣模式」協助業者進軍美國供應鏈，透過政府與企業、政府與政府（G2G、B2G）的合作，打造產業聚落，降低企業赴美投資成本與風險。第四，則是促成台美高科技雙向投資，確立全球AI供應鏈的戰略夥伴關係。

針對外界關切產業是否外移，鄭麗君回應，台灣模式的核心並非「移轉產能」，而是產業的延伸與擴張。她指出，近年台灣半導體產值隨著國際布局持續成長，顯示海外投資與深耕台灣並不衝突。政府也將持續推動「擴大投資台灣」政策，在水電、人才與基礎建設上提供支援。

此外，台美已簽署投資合作備忘錄（MOU），未來數週內，雙方也將完成並簽署台美對等貿易協議，內容涵蓋關稅、非關稅障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動與環境等議題。鄭麗君強調，相關協議完成後，政府將依法送交國會審議，並提出完整影響評估，向國人說明。

她最後表示，這次談判不僅是降稅成果，更是台美從貿易協商邁向長期高科技與AI戰略夥伴的重要一步。

（封面圖／翻攝《Taiwan in the US》臉書）

