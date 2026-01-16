台美關稅談判拍板15％ 王鴻薇：民進黨有2件事不敢說

美國對等關稅15%不疊加，總統賴清德籲朝野支持談判決議，一起大步向前。（圖：中市府提供）

台美完成對等關稅談判，台灣稅率拍板由最初的32%調降至15%，且不疊加。國民黨立委王鴻薇表示，行政院急著邀功，行政院長卓榮泰得意忘形說是漂亮的全壘打，但得分的卻是美國。（請聽AI報導。）

王鴻薇指出，民進黨有兩個不敢說的事，第一個就是我們承諾對美國的投資越來越高，已經喊到將近15兆台幣，去年史上最高的政府總預算也不過2.9兆，我們已經預先把台灣五年的政府經費與未來投了進去，不看、不知道，原來「鵝城的稅」已經被收到民國120年以後。

第二個是美國商務部長在關稅公布後說，預期台積電將大舉投資，規模更大，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土，根據彭博報導，關稅協議內容可能要求台積電在既有規畫之外，至少再增建四座晶片製造廠。

王鴻薇強調，台灣15%這個數字背後，失去的卻是整體未來與關鍵技術，事實跟數字擺在眼前，就算卓榮泰硬誇、綠媒硬洗也不會改變喪事喜辦，簽約賣台的事實。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報。）