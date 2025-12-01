台美關稅談判拚年底前敲定！楊珍妮：目標稅率調降至15%、不能疊加

台美正就關稅協議進行談判，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今（1）日於立院經濟委員會答詢時指出，談判目標是將關稅稅率調降至15%，且不能夠疊加。

另外，對於外界關注的「訓練美方人力是否列為談判條件」，經濟部長龔明鑫表示，若台積電在美建廠過程中需要政府協助培訓相關人力，政府可以與業者討論，但這並非目前台美談判中的正式談判條件。至於協議何時可望拍板，龔明鑫與楊珍妮都未給出明確時間，但表示政府將以「力拚年底前完成」為目標。

廣告 廣告

在我方說明談判進度的同時，《路透社》也以外電角度分析，台灣是全球重要的半導體生產基地，政府近年向美方端出的主軸，被稱為「台灣模式」，包括協助在美複製台灣的科技聚落經驗，在科學園區周邊打造完整供應鏈。

《路透社》說明，目前台灣輸美的半導體產品，本來就不在美方20%關稅適用範圍內。在今年8月，美國總統川普曾表示，美國將對半導體進口課徵100%關稅，但豁免已在美國生產或承諾赴美設廠的企業，其中包括台積電。《路透社》也引述美方官員私下說法指出，美國短期之內可能不會真正啟動這項高關稅措施。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

台美磋商進入最後階段！ 卓榮泰曝：將採「台灣模式」在美設服務園區

物價高漲惹民怨！川普簽署行政命令 取消巴西牛肉、咖啡關稅

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不怪台灣